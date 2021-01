Gerard Quintana guanya el Premi Ramon Llull amb la novel·la «L'home que va viure dues vegades»

El cantant Gerard Quintana ha guanyat el XLI Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la novel·la L'home que va viure dues vegades. Quintana, que ja s'havia estrenat en la literatura publicant Entre el cel i la terra amb l'editorial Columna, explica que l'obra tracta sobre "les segones oportunitats, l'amor incondicional més enllà de la vida, dels somnis i aquells imprevistos que sacsegen". Aquesta és la història de Salvador Martí, qui "haurà d'enfrontar-se al destí per l'herència enverinada del seu pare i és que pertany a una família en la qual els homes moren dues vegades", relata l'autor. La novel·la guanyadora del Ramon Llull, que té una dotació de 60.000 euros, es publicarà el 3 de març amb Columna.La novel·la comença a Eivissa el 1999. La Maria i els seus fills, l'Àngel i l'Alba, de cinc i set anys, arriben a la platja després de saber que el vol del seu pare, el Salvador Martí, ha estat cancel·lat i que torna amb un altre avió a la nit. El que passarà en aquella cala, diu l'autor, ho canviarà tot. Quintana explica que aquesta és la història de Salvador Martí, qui haurà de lluitar contra el destí quan rep l'herència "enverinada" del seu pare.Quintana apunta que el viatge que viurà el protagonista és "un cant a la vida, que desdibuixa les fronteres entre la realitat i al imaginació, entre les obsessions i els somnis, entre el bé i el mal, entre Déu i el diable". Salvador Martí, afegeix, veurà "com s'esborren els límits entre la vida i la mort, com dues cares de la mateixa moneda".

