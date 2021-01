ERC proposa l'economista Miquel Puig per liderar la inversió dels fons europeus

Altres notícies que et poden interessar

ERC proposa que l'economista i regidor de Barcelona Miquel Puig assumeixi un càrrec en el pròxim Govern que sigui el de Comissionat Next Generation per liderar la gestió de les inversions dels fons europeus. Aquesta figura penjaria de la conselleria de presidència i, segons ha explicat Pere Aragonès, la seva principal missió seria centrar-se i defensar a l'Estat i a Europa uns projectes que han de contribuir a la "reconstrucció" que defensen els republicans amb una fórmula antagònica a les polítiques neoliberals.Com a exemples ha esmentat que el sistema productiu no es pot basar en salaris baixos i que cal apostar per la innovació i la política industrial. Ha citat la descarbonització de la indústria automobilística per potenciar projectes com el cotxe autònom o la mobilitat sostenible i elèctrica, garantir la sostenibilitat del sistema agroalimentari i potenciar la transició energètica, la digitalització i la regeneració urbana."Aquests fons han de servir per finançar la reconstrucció econòmica i captar projectes en àmbits punters", ha insistit Aragonès, que ha xifrat en mil milions d'euros la inversió inicial que caldria aconseguir per a aquest propòsit. Miquel Puig, de fet, ja presideix el Catalunya-Next Generation EU (CONEXT CAT-EU), un comitè d’experts que ha d'aconsellar el Govern sobre la millor manera de promoure i identificar projectes empresarials per accedir als fons covid-19 de la Unió Europea.Durant la presentació del seu programa electoral, ERC ha desgranat que la seva aposta és un model de reconstrucció que posi "els fonaments" de la República catalana a partir d'una presidència d'esquerres i independentista. Aragonès ha fixat com una propòsit "expulsar l'Ibex 35 dels serveis públics" a través d'una llei de contractació pública, un dels intents fallits de la passada legislatura com a conseller d'Economia. El candidat republicà considera viable aconseguir aquest objectiu amb un Govern on hi sigui Junts sempre i quan hi hagi un president d'ERC.El partit d'Oriol Junqueras ha refermat també el compromís amb la creació d'una conselleria d'Igualtat i Feminismes, proposta avançada per NacióDigital . Aragonès ha insistit que és "imprescindible" en el pròxim Govern i que serà una condició "sine qua non" per teixir una aliança governamental."El nostre és un pla de Govern, no un programa", ha defensat la secretària general adjunta i candidata per Lleida, Marta Vilalta. El programa dels republicans inclou propostes con la d'avançar cap a una "gratuïtat" de l'accés a les universitats amb un sistema de beques que ho garanteixi. El vicepresident ha subratllat que la rebaixa de la matrícula en un 30% ja va ser "un primer pas".També aposta per mesures com impulsar una llei de reforma horària que promogui la conciliació de la jornada laboral amb la familiar. ERC reconeix que no tenir la competència per fer obligatori el teletreball és un dels grans inconvenients per fer front a la pandèmia, però Aragonès ha subratllat que la Generalitat té marge per impulsar millores. En el programa electoral, els republicans es comprometen també a aprovar una llei electoral catalana que inclogui el vot electrònic, una altra de les pedres amb què ha topat el Govern a l'hora d'organitzar aquestes eleccions. Durant 40 anys, els partits catalans han estat incapaços d'arribar a un acord per aprovar una llei pròpia.Altres apostes no són noves, però es refermen, com ara el salari mínim a Catalunya de 1.250 euros mensuals. La reivindicació de l'autodeterminació i l'amnistia, així com el repte que l'independentisme superi el 50% del suport en aquests comicis també ocupa un lloc destacat en el discurs dels republicans.

