Pablo Hasél diu que no es presentarà voluntàriament a la presó

Pablo Hasél ha fet saber a través d'un comunicat que no es presentarà voluntàriament a la presó tal com li ha demanat que ho faci l'Audiència Nacional abans de 10 dies per les condemnes que acumula per enaltiment del terrorisme, per la lletra d'algunes de les seves cançons. El raper constata que ha faltat solidaritat per evitar el seu empresonament, "com tants altres", i demana molta difusió sobre el seu cas per tal que tot el món s'assabenti d'aquest "atac contra la llibertat d'expressió". Hasél assenyala directament al govern del PSOE i Podemos per permetre el seu empresonament mentre "protegeixen la monarquia". Així mateix, diu que no pensa penedir-se per reduir condemna o evitar la presó.Hasél recorda que entre totes les causes que acumula pot arribar a passar prop de 20 anys a la presó. Lamenta que aquest "constant assetjament" que pateix des de fa molts any no només sigui per les seves cançons revolucionaries sinó també per la seva militància més enllà de la música i l'escriptura. En aquest sentit, el raper assegura que la fiscal va reconèixer literalment que "era perillós per ser tant conegut i incitar a la mobilització social".Per tot plegat, Hasél considera que el seu empresonament no és un "atac" contra ell sinó contra la llibertat d'expressió i per tant, contra la majoria que no la tenen garantida com tantes altres llibertats democràtiques. Segons Hasél, quan reprimeixen a un "ho fan per espantar a la resta" i amb aquest "terrorisme" es vol impedir que no es denunciïn crims i polítiques d'explotació i misèria.Finalment, Hasél assenyala que si l'alliberen abans que finalitzi la seva condemna, serà degut al fet que la pressió solidària ho haurà aconseguit. El raper afegeix que la presó és una altra "trinxera" des d'on seguirà aportant i creixent. A més a més, espera que aquesta causa pugui ser aprofitada per sumar més persones contra el "règim enemic". Hasél diu que respecta l'exili però que va decidir quedar-se al país per tal que aquesta "oportunitat" s'aprofiti per "desemmascarar encara més".

