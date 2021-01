Illa es compromet a dotar el Govern de «valors municipalistes»

Altres notícies que et poden interessar

El candidat del PSC el 14-F, Salvador Illa, ha reivindicat el seu passat com a alcalde de la Roca del Vallès (1995-2005) en el primer dia de campanya electoral. Illa s'ha compromès a dotar la Generalitat de "valors municipalistes" si els socialistes governen a Sant Jaume. "El meu compromís és escoltar el món municipal per garantir uns recursos correctes", ha assegurat, en un acte en què ha intervingut amb la cap de llista per Girona, Sílvia Paneque, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.Entre les prioritats per al món municipal, Illa ha assenyalat les polítiques socials, l'habitatge, la seguretat i la salut. "El món municipal és peça essencial perquè Catalunya deixi enrere deu anys perduts amb un Govern paralitzat", ha insistit el candidat,Illa ha dit que comptarà amb els municipis pel repartiment dels fons europeus. Illa ha afirmat també que ha "trobat a faltar" el contacte directe amb la ciutadania en la seva etapa com a ministre de Sanitat.En la seva intervenció, Paneque ha reclamat potenciar les relacions bilaterals dels pobles i ciutats amb la Generalitat. "Falta interlocució i un finançament just", ha assenyalat la candidata socialista per Girona.Farrés ha assegurat que els municipis "se senten sols" amb l'actual Govern. "Quan truquem a la porta de la Generalitat, ningú contesta", ha assegurat. L'alcaldessa de Sabadell ha demanat a Illa que, en cas de presidir la Generalitat després del 14-F, vegi el món local com un "aliat".

