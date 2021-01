El «no» a la independència encara s'imposa però el «sí» escurça distància

El "no" a la independència encara supera el "sí" a Catalunya, Així ho assenyala l'enquesta electoral del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), feta pública aquest divendres , segons la qual un 47,7% dels catalans no vol la independència i el 44,5%, sí, mentre que la resta no ho sap o no contesta. La diferència, en tot cas, és menor que en l'anterior enquesta del desembre (49,9% no i 45,1% sí) i el tercer baròmetre del 2020, d'octubre (49% no i 43,6% sí).Malgrat tot, la mateixa enquesta assenyala que les forces independentistes sumarien més del 50% de vots el 14-F , bàsicament perquè ERC seria capaç de captar votant que no defensa explícitament la República catalana. En concret, un 72,1% dels electors d'aquesta formació la volen i un 20,6%, no. L'altra formació amb el votant dividit -en sentit oposat- són els comuns, amb un 20,4% que defensa la independència i un 71,4% que no la vol.En relació a la pregunta sobre model d'estat amb resposta múltiple, l'opció de l'estat independent és la més citada, però només per un 33,5% dels enquestats, el percentatge més baix de tota la sèrie històrica del CEO, des del 2014. El segueix l'opció de l'estat federal (26,5%) i la comunitat autònoma (26%) i amb la regió d'Espanya en últim lloc residual (6,7%).Només un 51,5% dels votants d'ERC tenen la independència com a primera opció, seguit per un 36,4% que optaria per un estat federal. També estan dividits els electors del PSC, en aquest cas entre l'autonomia (42,2%) i el federalisme (39,7%), com els d'En Comú Podem, en aquest cas amb major pes del federalisme (59,2%) que de l'autonomia (22,4%). En canvi, la independència és clarament majoritària en la base de Junts (90,3%) i la CUP (92,9%).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor