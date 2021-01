Cuixart crida a omplir les urnes de vots sobiranistes el 14-F: «Que ningú es quedi a casa»

EN DIRECTE | Cuixart arriba a la plaça del Rei de Barcelona per participar en l'acte a favor de l'amnistia i contra la repressió. El president d'Òmnium ha sortit aquest matí de la presó amb el tercer grau penitenciari; informa @bernatsurroca https://t.co/AtTSgYSj6G pic.twitter.com/SeOTVaihdK — NacióPolítica (@naciopolitica) January 29, 2021

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha fet una crida a "omplir les urnes" el 14 de febrer per fer front a "l'operació de l'Estat" que vol obligar els ciutadans a "posar en risc la seva salut" per votar en unes eleccions en plena pandèmia. En una acte a la plaça del Rei de Barcelona, Cuixart ha dit que els presos no són "la visualització de cap derrota sinó un pas més cap a la victòria" i ha recordat també l'exili continuen lluitant "per defensar els ideals que els ha portat" ha haver de marxar de Catalunya. Cuixart i la resta de presos polítics han sortit de la presó aquest matí amb el tercer grau i podran participar en campanya electoral."Continuarem defensant el dret a l'autodeterminació i el dret de viure en una república catalana de ciutadans lliures", ha dit Cuixart, i ha assegurat que "ja n'hi ha prou" de tribunals polítics. "La solució a la repressió no vindrà ni dels indults ni de les reformes dels codis penals. Exigim l'amnistia: som més de 2.850 represaliats. No deixarem ningú sol", ha insistit Cuixart.També ha reclamat "un govern fort" que defensi l'amnistia i el dret a l'autodeterminació, i ha assegurat que "ho tornarem a fer". "Obeirem sempre la nostra consciència davant les lleis injustes en defensa dels drets vulnerats i la llibertat d'un poble", ha dit, i ha fet una crida a estar "units, dempeus i al carrer". El president d'Òmnium que ha començat la seva intervenció recordant que la cultura és segura, ha demanat una cultura "transgressora" i continuar sent "un sol poble".Cuixart s’ha acompanyat d'una representació de persones represaliades, moltes de les quals anònimes, entre elles membres de la Sindicatura Electoral, familiars d'exiliats, acusats per organitzar el referèndum de l'1-O, detinguts el 23-S, investigats per les manifestacions post-sentència, perseguits pels talls de les vies de l'AVE a Girona o per les accions convocades pel Tsunami Democràtic, entre d’altres.El primer en intervenir ha estat en Braiant, per qui la Fiscalia i la Generalitat demanen tres anys i tres mesos de presó per participar en les accions al Camp Nou amb Tsunami Democràtic. També Marcel Vivet, per qui la Generalitat demana quatre anys i nou mesos de presó. L'Amèlia també té una causa oberta pels talls a la frontera en les protestes de la sentència de l'1-O. L'Òscar s'enfronta a quatre anys de presó i 72.000 euros per les protestes del primer aniversari de l'1-O. En Jesús està acusat pels talls de carretera a les Terres de l'Ebre amb Tsunami Democràtic. La Marta està processada per malversació i prevaricació per l'organització de l'1-O.L'Adrián Sas esta condemnat a tres anys i mig de presó per les protestes al Parc de la Ciutadella, i l'acusació de la Generlitat ha fet incrementar la pena de presó. En Sergi s'enfronta a cinc anys i tres mesos de presó per les protestes a favor de Carles Puigdemont. La Teresa està acusada de responsabilitat comptable per l'1-O i el 9-N. El David, de les Detingudes 23-S, està en llibertat condicional a l'espera de judici en el marc de l'operació Judes contra els CDR. L'Anna Maria, germana de Clara Ponsatí, ha recordat l'exili de l'exconsellera per la participació en l'organització de l'1-O. En Marc, membre de la Sindicatura de l'1-O, s'enfronta a dos anys i nou mesos de presó.Cuixart ha estat l'últim en intervenir, i ha recordat que està condemnat a nou anys de presó per l'1-O.L'acte ha arrencat amb una actuació musical de David Fernàndez amb Ovidi 3, que han interpretat la cançó Soledat, de Xavi Sarrià. Maria del Mar Bonet l'ha tancat amb la cançó. L'acte s'ha fet sense públic i només ha estat obert als mitjans mantenint les mesures de seguretat arran de la pandèmia de la Covid-19.Cuixart ha sortit de la presó aquest matí amb la resta de presos polítics. A les portes de Lledoners s'han fet una fotografia unitària reclamant l'amnistia, i després han agafat el cotxe per dirigir-se cap als seus domicilis. Els presos podran participar en campanya i podran estar en règim de semillibertat -han d'anar a dormir a la presó de dilluns a dijous- fins que la Fiscalia presenti recurs en contra del nou tercer grau. Tot apunta que no deixarà passar gaires dies i ho farà la setmana que ve.Quan això passi, el jutjat de vigilància penitenciària haurà de decidir si deixa en suspens el règim de semillibertat i envia els presos de nou a la presó o si, contradient el criteri del Tribunal Suprem, manté el tercer grau mentre analitza el recurs del ministeri públic. En tot cas, Cuixart ha recordat que es tracta d'un "tercer grau efímer" i ha assegurat que no cedirà a "cap xantatge". "Avui més que mai, compromís amb la lluita per la República, la cultura i la dignitat de tot el poble", ha afirmat.

