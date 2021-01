Consulta aquí si t'ha tocat ser membre d'una mesa electoral a Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

Els veïns de Barcelona poden consultar a través de la pàgina web si els ha tocat ser membres d'una mesa electoral el 14-F. Des de l'Oficina Virtual municipal s'informa si s'ha d'assumir alguna responsabilitat o no en el procés electoral. Podeu consultar-ho aquí Per fer-ho, és necessari disposar de Clau PIN, IdCat mòbil o certificat digital. Si no es disposa de cap d'aquestes eines, també es pot trucar al telèfon d'informació 010 i preguntar directament.El context de pandèmia ha fet generar dubtes sobre la possibilitat de desobeir la responsabilitat atorgada per l'administració. Consulta aquí quines serien les conseqüències i quines són les causes que poden justificar una absència. En cas que el dia de les eleccions cap membre d'una mesa en concret es presentés el col·legi, aquest és el procediment d'actuació que preveu la llei.La pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona també permet, com és habitual, consultar a quin col·legi han de votar els veïns de la ciutat. Aquest és l'enllaç on es pot fer la consulta d'on anar a votar. En aquest cas, per fer la consulta del col·legi corresponent no és necessari disposar de certificats digitals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor