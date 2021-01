ERC i Junts es disputen la victòria i l'independentisme superaria el 50%, segons el CEO

Altres notícies que et poden interessar

ERC i Junts es disputen la victòria el 14-F, amb els republicans lleugerament per davant. Així ho assenyala el baròmetre electoral del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), fet públic aquest divendres , el qual situa com a insuficient l'anomenat "efecte Illa", ja que el PSC tot just quedaria en tercer lloc. De fet, les dues principals forces independentistes podrien arribar a sumar la majoria parlamentària i, comptant els suports a la CUP i el PDECat, superarien el 50% de vots.En aquest sentit, ERC aconseguiria 34-35 escons (ara en té 32), Junts n'obtindria 32-34 (ara 34) i el PSC, tot just 26-29 (ara 17). Per darrere, Cs cauria dels 36 escons a 12-13, el PP creixeria dels 4 als 9 i la CUP ho faria dels 4 als 8, els comuns mantindrien els 8 o podrien perdre'n fins a dos, i Vox entraria amb 5-6. El que fa al PDECat, per contra, no entraria.A nivell de suports, ERC és qui en tindria més, amb un 22%, seguit per Junts, amb 20,7%. La CUP n'obtindria el 6,2% i el PDECat, malgrat no obtenir cap escó, un 2,3%, cosa que situa les forces independentistes amb un 51,2% dels suports, amb una participació prevista del 62%. Malgrat tot, el CEO encara detecta una bossa molt alta d'indecisos, ja que un 33,7% no sap encara a qui votarà. Les 1.100 enquestes telefòniques es van fer entre el 13 i el 21 de gener.La formació que té més frontera de vot amb altres opcions és ERC, ja que, d'entre els indecisos, un 7,3% dubta entre aquesta formació i Junts, un 4,3% entre ells i el PSC, un altre 4,3% entre ells i la CUP, un 4% entre ells i els comuns i un 3,8%, entre ells i altres opcions. Només un 3,2% dels indecisos es troba entre PSC i comuns, un 2,7% entre PSC i altres, i un 2,2% entre Cs i PSC. Quatre de cada deu indecisos, en tot cas, no sap ni entre qui dubta.En tot cas, un 40,2% dels enquestats creu que ERC guanyarà, per un 10,2% que assenyala el PSC i un 7,6%, Junts. Pel que fa a l'altre gran dubte sobre el 14-F, la participació, un 63,7% assegura que anirà a votar amb un 10 en una escala de 0 a 10. És un percentatge alt, però inferior al 68,1% que ho assegurava en l'anterior enquesta del CEO, del desembre.Pel que fa a la valoració de líders, la més puntuada és la candidata de la CUP, Dolors Sabater, amb un 5,2 i una notorietat del 58,9%, seguida de Laura Borràs (5,21), Pere Aragonès (5,16) i Salvador Illa (5,14). Per sota de l'aprovat, se situen la cap de llista dels comuns, Jèssica Albiach (4,82), i la del PDECat, Àngels Chacón (4,74), força per davant dels candidats del PP, Alejandro Fernández (3,01), de Vox, Ignacio Garriga (2,7), i de Cs, Carlos Carrizosa (2,46).

