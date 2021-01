La dràstica mesura de l'OMS perquè Espanya freni el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

La tercera onada colpeja amb força tot l'estat espanyol i les noves variants del coronavirus no donen gaire marge a l'optimisme pel que fa al descens dels contagis. És per això que el president de la Federació Mundial de Medicina Tropical i expert de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Santiago Mas-Coma, ha criticat la gestió d'Espanya de la Covid, demanant que es deixin de posar "pedaços".En aquest sentit, Mas-Coma proposa mesures dràstiques per frenar el coronavirus. En una entrevista recollida per diversos mitjans, defensa que es faci un tancament total de tres o quatre setmanes sense aturar el ritme de vacunacions, per a després "tornar a començar amb un nivell suficientment baix de contagis".De fet, aquest no és el primer toc d'atenció que rep Espanya per la seva gestió de la Covid.Al rànquing de països amb millor gestió de la Covid-19, l'estat espanyol se situa la número 78, per darrere de Rússia i Líbia. La llista, que analitza un total de 98 estats, està encapçalada per Nova Zelanda, Vietnam i Taiwan. Per contra, els últims països són Colòmbia, Mèxic i Brasil.La classificació, elaborada pels investigadors de l'Institut Lowy Hervé Lemahieu i Alyssa Leng , compara la resposta dels governs davant la pandèmia les 36 setmanes següents de confirmar els 100 milions de casos de Covid-19 al món. Un dels països que no ha aparegut al rànquing és Xina, que s'ha exclòs per falta de dades, segons informa el mateix Institut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor