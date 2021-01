Barcelona i el Govern rectifiquen i no tancaran l'escola Can Clos després de la lluita veïnal

El Consorci d'Educació de Barcelona, integrat per l'Ajuntament i la Generalitat, ha fet marxa enrere i ha descartat el tancament de l'escola Can Clos, tal com havia previst inicialment . La decisió arriba després de la lluita veïnal liderada per l'Ampa i la plataforma de suport de l'escola ubicada al barri de la Marina.Les administracions tenien l'objectiu de fusionar el centre amb l'Enric Granados, al passeig de la Zona Franca i van ajornar-lo coincidint amb l'inici de la pandèmia i les mobilitzacions de la comunitat educativa. Des de la plataforma s'ha insistit que els dos centres són de màxima complexitat. "La decisió de fusionar-les arribava després de trenta anys sense invertir a Can Clos", diuen.El Consorci no només rectifica l'ordre de fusió sinó que a més s'ha compromès a invertir 1,5 milions d'euros per reformar i millorar el centre a partir de l'estiu vinent. També s'ha comunicat al centre el compromís del Consorci de continuar treballant conjuntament amb la comunitat educativa de l’escola per garantir una oferta educativa de qualitat i un reforç del projecte vinculat a l’entorn natural dins del Parc de Montjuïc.Les administracions asseguren ara que la decisió també s'ha pres per la previsió d'augment de població al barri de la Marina, que comportarà la necessitat de places d'educació públiques. Les mateixes administracions justificaven fa uns mesos la fusió per la baixa demanda d'inscripcions al centre.Can Clos no era l'única escola amenaçada de tancament a Catalunya. Conjuntament amb l'Escola Polinyà, la Jaume Balmes de Cervera i la Fontetes de Cerdanyola del Vallès han fet front comú per fer arribar les seves reivindicacions a la Generalitat.

