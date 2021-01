Salut immobilitza 150 vacunes per una negligència

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha immobilitzat 150 vacunes de Moderna perquè es van traslladar entre dos centres hospitalaris, quan no està indicat que aquest tipus de vaccí es mogui un cop ha estat distribuït, segons va avançar la SER i ha confirmat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.En declaracions a TV3, Argimon ha insistit que la vacuna de Moderna "no s'ha de moure perquè no té estabilitat suficient" i ha indicat que es va prendre la decisió "sense preguntar a Salut Pública".Les vacunes es van transportar entre l'Hospital de Mataró i el de Badalona. D'altra banda, Argimon ha demanat al govern espanyol que "apreti" per fer complir els compromisos de subministrament de vacunes.

