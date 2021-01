Detingut un home per maltractar un nadó de 15 mesos a Lleida

Un home de 38 anys ha estat detingut al centre històric de Lleida per haver maltractat el fill de 15 mesos de la seva parella. L'individu ha estat arrestat per un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar i lesions mentre que el petit està ingressat a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb pronòstic greu.Els fets van tenir lloc cap a les 5.00 hores dels dimarts, quan els Mossos van ser alertats d’una discussió en un pis del centre històric de Lleida. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els agents que van veure que el nadó presentava lesions, per la qual cosa van informar el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). El nen va ser portat en un primer moment a l’Hospital Arnau de Vilanova i des d'allà a l'hospital barceloní.Un cop allà, es van activar els corresponents protocols per un possible maltractament a un menor. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha assumit la tutela de nen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor