Dos morts en un habitatge de Terrassa per la mala combustió d'una caldera

Final fatal per a dos veïns de Terrassa que han mort al seu domicili per la mala combustió d'una caldera de gasoil. Els Bombers van rebre un avís aquest dijous a les 23.22 h que hi havia dues persones sense vida en un habitatge del carrer Grècia de Terrassa, al barri de Can Parellada.Fins al lloc dels fets, van desplaçar-se quatre dotacions per revisar l’immoble. Després de fer les comprovacions, les mesures van confirmar que hi havia una alta concentració de monòxid de carboni a l’habitatge, originat per la mala combustió d’una caldera de gasoil.Un cop els Bombers van acabar la ventilació de l’habitatge, efectius dels Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes exactes de la mort de les dues persones, un home de 81 anys i una dona de 76 anys. Al lloc, també van treballar efectius de la Policia Local i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor