Alejandro Fernández assegura que no es lliurarà al «pitjor ministre de Sanitat de la UE»

El candidat del PP, Alejandro Fernández, ha rebutjat especulacions sobre si donaria suport a Salvador Illa per barrar el pas a un president de la Generalitat independentista. Ha exposat que creu que hi ha tres escenaris possibles: un govern "separatista", un tripartit amb un pacte entre ERC i PSC ("que ho tenen fet si els donen els números") i un "canvi de debò", que és el que representa, segons ell, el PP. "No ens entregarem a ningú", ha sostingut. "No ens hem d'empassar el pitjor ministre de Sanitat de la UE", ha dit el cap de cartell, alineat amb el discurs dur de Pablo Casado sobre el presidenciable del PSC . Ho ha assegurat en una compareixença a l'agència EFE.Alejandro Fernández ha insistit, pel que fa al tema de la política de pactes, que el PP vol "un acord constitucionalista", però ha demanat que s'observi el que passa en alguns països europeus quan es constitueixen governs de coalició, i es busquen "persones de consens". Fernández ha afirmat que es trobarien noms "amb millors credencials que el senyor Illa", de qui ha assegurat que té "la voluntat de pactar amb el separatisme".A la pregunta de si el PP havia modulat el seu discurs respecte a Vox, al passar de fer un discurs molt a la dreta a un altre més centrista, el candidat ha negat que hi hagués cap canvi. Ha sostingut que "nosaltres som el PP europeu, el partit d'Angela Merkel. No tenim res a veure amb la internacional populista, amb Le Pen, amb Bossi o amb l'extrema dreta de Flandes".Fernández ha demanat esperar a l'escenari que donin les urnes, referint-se al que va passar a Andalusia, on gairebé ningú preveia una majoria al voltant del PP. Sobre si acceptaria sumar forces amb Vox, malgrat el seu rebuig a tots els populismes, com ha fet el PP a Andalusia, ha matisat que el govern andalús està format per PP i Ciutadans. També ha afegit que "jo no crec en cordons sanitaris, ni per Vox ni per la CUP".Sobre la represa de la mesa de diàleg exifida per ERC, el candidat del PP ha reiterat que el seu partit "creu en el diàleg però en el marc de la llei" i la reivindicació dels independentistes és incloure en l'ordre del dia aspectes que estan al marge del marc legal, com l'autodeterminació ("que és per les colònies, com diu l'ONU") i els "presos polítics". Fernández ha afirmat que a Catalunya "hi ha polítics que estan a la presó".

