Arrimadas afirma que els presos surten al carrer perquè «les claus les tenen els d'Esquerra»

Inés Arrimadas ha afirmat aquest divendres que els presos polítics han sortit en tercer grau perquè "les claus les tenen els amics dels que estan a la presó, els senyors d'Esquerra". Segons ella, el Govern de la Generalitat "només pensa en deu persones, que són els líders del procés". Si Ciutadans és al govern, en canvi, "pensarà en set milions de catalanes", ha assegurat la presidenta del partit unionista."Amb tota la crisi que patim -ha dit Arrimadas-, el Govern només pensa en els seus deu amics i els dona privilegis als que ens han posat en la ruïna que ha estat el procés". La líder de Cs ha afirmat que si el Govern continua sent independentista no serà possible la reconstrucció econòmica que necessita el país.Arrimadas ha comparegut a Terrassa Miramar de Montjuïc. Ho ha fet en companyia del candidat, Carlos Carrizosa. Aquest ha titllat també de "privilegi" la decisió d'atorgar el tercer grau als líders sobiranistes i ha dit que la decisió d'atorgar el tercer grau és un anticipi del que Esquerra farà si aconsegueix la presidència. Segons ell, aquest és un motiu més per impedir que ERC continuï al govern, "sigui amb altres independentistes o en companyia del PSC".La líder de Ciutadans ha menystingut les previsions de les enquestes, en especial la del CEO , que ha assegurat que sempre els dona uns mals resultats que després no es confirmen. Segons el CEO, Ciutadans veuria reduït el seu grup parlamentari dels actuals 36 diputats a 12-13. Arrimadas ha dit que "en aquestes eleccions pot passar de tot" si es produeix una mobilització massiva del constitucionalisme.

