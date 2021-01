Els presos s'incorporen a la campanya: Dolors Bassa, primera a sortir de la presó

Bassa a la sortida de la presó Foto: @Catinformacio

L'exconsellera Dolors Bassa ha sortit aquest divendres al matí de la presó de Puig de les Basses després que ahir el Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, ratifiques el tercer grau proposat per les juntes de tractament per als presos polítics. A la sortida del centre, Bassa ha fet una crida a la mobilització del vot independentista a les eleccions i ha assegurat en declaracions als mitjans que "cada vot que es quedi a casa és un vot pel 155".Sobre el tercer grau, Bassa ha recordat que la seva situació "no és llibertat" sinó "un bri d'aire fresc en una campanya que és imposada totalment". Un "bri" que està pendent d'un fil davant el possible recurs de la Fiscalia "que afina el PSOE", però malgrat això, Bassa assegura que surt "contenta" i amb "empenta". En aquest sentit, ha dit que la via per als presos, els "exiliats i els represaliats" és "l'amnistia".A diferència dels homes, aquest és el segon cop que Bassa gaudeix del règim de semillibertat. L'exconsellera, juntament amb Forcadell, ja va poder accedir al tercer grau durant quatre mesos fins que el Tribunal Suprem ho va revoca al desembre, impedint-li passar les festes amb la família i retornant-la a la presó. El mateix cas es va aplicar a Forcadell. En el cas de l'expresidenta del Parlament, l'equip del Servei de Classificació encara no ha abordat el seu el cas, i per tant continua en segon grau a l'espera que s'analitzi la seva situació. A Lledoners encara s'està a l'espera de la sortida de Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Cuixart i Sànchez.El règim de semillibertat permet que puguin passar el cap de setmana a casa, mentre que de dilluns a dijous només aniran a la presó per dormir. D'aquesta manera, els presos podran participar en la campanya, almenys per ara. Tot apunta que la Fiscalia presentarà un recurs de manera imminent en contra d'aquest nou règim de semillibertat. Aquest recurs té caràcter suspensiu i el jutjat de vigilància penitenciària -si no contradiu el criteri del Suprem- els tornarà a enviar a la presó a l'espera de la resolució definitiva. Tot això, en plena campanya. Qui haurà de decidir serà, un cop més, el Suprem, que fa unes setmanes ja va dir que era improcedent concedir el tercer grau els presos per manca de penediment i poc compliment de la condemna.Entre els arguments per donar el tercer grau als presos, la Secretaria de Mesures Penals va apuntar que els presos han complert sis mesos més de condemna i tots han complert o compliran en els propers dies una quarta part de la pena. En aquest temps, el Servei de Classificació considera que s'ha confirmat "una evolució positiva", i durant la seva estada a la presó obtingut un article 100.2 per treballar i fer tasques de voluntariat que s'ha desenvolupat "sense incidents". El tercer grau, com recorda la Generalitat, no suposa buidar de contingut la sentència i la llei estableix que cap intern pot estar en un grau inferior quan, per l'evolució del seu tractament són mereixedors d'una progressió.

