VÍDEO L'«APM?» es mofa de la bandera espanyola que va volar de l'Ajuntament de Sabadell

VÍDEO La broma de l'«APM?» amb la volada de la bandera espanyola de l'Ajuntamenthttps://t.co/ilO9JLicvq pic.twitter.com/WkjV7w0UPc — NacióSabadell (@NacioSabadell) January 28, 2021

El passat divendres, el pas d'un front ràpid va deixar, en poc més de dos minuts al matí , aigua, calamarsa i vent, molt de vent, amb ratxes molt fortes. A Sabadell, es va viure una situació curiosa, fruit de la bufera, la bandera espanyola, i la sabadellenca, van volar dels pals que hi ha al capdamunt de l'Ajuntament.Aquest dimecres, el programa de TV3 l' APM? ha aprofitat el vídeo penjat a les xarxes socials per aportar el seu particular toc d'humor amb l'incident, afegint àudios al moment de la volada, així com intercalar una imatge de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan es bufa el cabell i, acte seguit, tornar a veure's la rojigualda volant.Unes bromes que ja van arribar fa gairebé una setmana , del que va ser alcalde de Sabadell Juli Fernàndez i d'altres internautes.

