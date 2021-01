Denunciat el propietari d'un bar de Reus que amagava clients al magatzem i el lavabo

Altres notícies que et poden interessar

La Guàrdia Urbana de Reus ha denunciat el propietari d'un bar que amagava quatre clients al magatzem i un altre al lavabo del local. Agents del cos de seguretat municipal es van adreçar a l'establiment per inspeccionar-lo després de ser alertats que a l'interior hi havia persones consumint, incomplint les mesures sanitàries estipulades per la pandèmia de la Covid-19.En arribar a l'indret, i segons el relat del cos policial, el propietari va intentar enredar els agents i va negar que hi hagués ningú a dins. Els agents, però van localitzar quatre persones amagades al magatzem i una altra al lavabo.Per tot plegat van aixecar acta de denúncia.

