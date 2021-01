CaixaBank guanya 1.381 milions el 2020, un 19% menys que l'any anterior

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha qualificat el 2020 com "un any inaudit", amb una caiguda del PIB mundial en un 4%. Gual ha comparegut aquest divendres per explicar els resultats del grup financer. Gual s'ha mostrat optimista de cara al nou any, gràcies al suport extraordinari de les polítiques monetària i fiscal a nivell global. Ho ha dit durant la presentació de resultats de l'entitat financera. CaixaBank ha tancat l'any 2020 amb un benefici atribuït de 1.381 milions d'euros, un 19% menys que l'any passat, en un exercici marcat per la pandèmia que ha obligat l'entitat a fer provisions per valor de 1.252 milions -91 l'últim trimestre- per anticipar-se a possibles impactes econòmics futurs.L'any passat, CaixaBank va guanyar 1.705 milions d'euros, una quantitat menor que al 2018 pels costos associats de l'ERO. Aquesta reducció de plantilla ha fet que al 2020 les despeses de personal s'hagin reduït un 4,6%. L'entitat ha presentat els resultats aquest matí a València, on té la seu social.En l'últim exercici abans de la fusió amb Bankia , una operació que convertirà l'enitat en la més gran de l'estat espanyol, CaixaBank ha tancat l'any amb un volum de negoci (crèdits+recursos) rècord de 659.332 milions d'euros, un 7,8% més que el 2019. En concret, el crèdit brut a clients ha assolit els 243.924 milions (+7,3%), principalment perquè se n'han ofert més a empreses (+16,6%) i al sector públic (+42,3%).En el context delicat de la pandèmia, els recursos de clients sumen 415.408 milions d'euros, un 8,1% més, impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista. Els actius sota gestió són 106.643 milions, un 4,2% més, i el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs arriba als 71.315 milions, un 4% més. Els plans de pensions sumen 35.328 milions d'euros, el que suposa un augment del 4,7%.En la seva intervenció, Gual ha elogiat el paquet econòmic Next Generation i l'aprovació del pressupost de la UE per als anys 2021-27. Pel que fa a l'estat espanyol, ha aplaudit la resposta que han suposat els ERTO, els crèdits ICO i les diverses moratòries adoptades. Sobre els fons de la UE, Gual ha reclamat que "s'han d'utilitzar bé els fons europeus", que ha demanat "bon criteri" a l'hora de decidir on es destinaran aquests ajuts.També ha subratllat que la Covid ha accentuat els nous riscos que el context representa per al sector financer, obligat a respondre a tot el que representa un escenari caracteritzat per la digitalització i el repte climàtic.El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que, malgrat el fort impacte de la crisi, l'entitat ha viscut un fort creixement del volum de negoci i de la millora de les quotes de mercat, que ha permès proveir els clients dels serveis de l'entitat, mantenint la xarxa de pagaments. També ha subratllat la fortalesa financera com una clau que explica els resultats, amb un significatiu descens de la moratòria fins al 3,3%.Com a mesures destacades de resposta a la crisi, ha destacat com CaixaBank ha facilitat l'accés a la liquiditat, amb 12.640 milions en préstecs concedits en avals ICO, i l'esforç fet en moratòries de préstecs (388.641 moratòries a l'estat espanyol). Ha explicat que la gran majoria de moratòries no han suposat un entrebanc i les persones afectades han estat en condicions de reprendre la cadena de pagaments.Els ingressos core del grup s'han mantingut estables, amb una reducció del 0,1% fins als 8.310 milions d'euros, i creixent un 2,8% en l'últim trimestre respecte al tercer, sobretot per l'augment del marge en interessos, comissions i ingressos per contraactes d'assegurances.En el conjunt de l'any, el marge d'interessos ha caigut un 1% fins als 4.900 milions d'euros, sobretot per la baixa aportació de la renda fixa i el descens dels ingressos dels préstecs, ja que el tipus d'interès aplicat –especialment en els vinculats a l'ICO- és molt més baix. A més, també han caigut els ingressos vinculats al crèdit al consum. Tot plegat, però, s'ha compensat per l'augment de la cartera i per les mesures compensatòries del BCE.En concret, els ingressos per comissions són de 2.576 milions d'euros (-0,9%), i de 671 en l'últim trimestre (-3,3%), unes caigudes vinculades a la baixa activitat econòmica. Els ingressos per assegurances de vida risc arriben als 598 milions, un 7,5% més que el 2019. CaixaBank ha destinat, també 243 milions al Fons de Garantia de Dipòsits i ha rebut 135 milions de SegurCaixa Adeslas.

