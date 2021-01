«Es busca pilot a Palau»; àudio anàlisi de Ferran Casas

, ja estan en campanya. Són dos candidats a l’ombra dels dos grans lideratges del procés, dels grans protagonistes de la tardor de 2017: Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. El primer és el cap de llista de Junts, però aquest cop no promet tornar per ser investit. Assumeix un rol simbòlic. El segon sortirà aquest divendres de la presó en un tercer grau que veurem quant dura i intentarà posar a la campanya d’Esquerra l’emotivitat que li manca a Aragonès.marcat pel simbolisme i la incapacitat del moviment independentista d’avançar i de respondre unit a la repressió, no passarà a la història. Ni Aragonès, que el considera un “activista” i poc més, ni Borràs tot i la complicitat personal i política volen passar per un Torra2. Tots dos necessiten transmetre perfil presidencial i aparèixer emancipats dels seus líders. Aragonès té a favor seu pilotar l’acció de Govern i ser cap de llista, i Borràs empatia i la pista que li deixa el president a l’exili., que intenten amb vídeos mostrant la part més personal o amb aparicions constants, el seu èxit serà fer creïble que Puigdemont i Junqueras podran seguir liderant sengles espais, però que arribat el cas Borràs o Aragonès seran els autèntics presidents. De tots els catalans. Bona campanya!

