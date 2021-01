VÍDEO Classes de català al Congrés per aprendre a pronunciar «Miquel Iceta»

No paro de oír Mikel Iceta e incluso he oído Michael Iceta. Es aguda: "Miquèl"



Un respeto para las lenguas que no son el castellano, por favor. pic.twitter.com/jp8HvjkEMi — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) January 28, 2021

Míkel. Míquel. Miguel. Fins i tot Michael. El flamant nou ministre del govern espanyol, Miquel Iceta, pateix la mala pronunciació del seu nom a l'hemicicle del Congrés dels Diputats. Sobre aquesta problemàtica ha volgut posar fil a l'agulla el diputat de Compromís, Joan Baldoví, que ha donat una lliçó en plena cambra per aprendre a pronunciar correctament Miquel Iceta en català."Sóc un mestre que humilment els diu que en valencià o en català Miquel, he sentit 'Michael Iceta' i jo dic 'bé, han fitxat a un dels Lakers'. Són paraules agudes. Un respecte també per a les altres llengües de l'estat. Per tant és: Miquel, Artur, Albert i Joan", ha explicat el diputat de Compromís.Baldoví reclama a tots els diputats un respecte per a totes aquelles llengües que no són el castellà. El retret arriba després que l'alcalde de Madrid, entre d'altres, hagi anomenat Iceta pel nom de Michael. "És de Barcelona, no de Wisconsin", ha recriminat Baldoví

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor