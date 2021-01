El Sindicat de Llogaters reclama al futur Govern que apliqui la regulació amenaçada pel TC

El Sindicat de Llogaters ha sortit al carrer per defensar la llei catalana de regulació de lloguers amenaçada pel Tribunal Constitucional (TC). L'alt tribunal ha admès a tràmit el recurs d'anticonstitucionalitat del PP contra la mesura, que per ara continua vigent però podria veure's escapçada en funció de la deliberació dels magistrats.En una concentració a la plaça de Sant Jaume, el portaveu del sindicat Jaime Palomera ha reclamat al futur Govern que apliqui la llei. "Sancionin aquells que la vulneren i a qui desnona, a qui practica la violència immobiliària", ha demanat.Palomera ha reivindicat que gràcies a la llei els propietaris no poden fer augments del lloguer del "80%" i ha cridat a defensar la mesura. "Teniu tot un poble plantant-vos cara. La barra lliure s'ha acabat", ha dit durant la concentració. El portaveu també ha reclamat al PSOE que respecti l'autogovern de Catalunya i deixi de "fer el joc" als fons voltor.En l'acte de protesta també han participat algunes de les 4.000 entitats que han donat suport a la mesura. La PAH ha acusat el PP de "defensar l'especulació" i des del moviment per l'habitatge, Bàrbara Roch ha defensat que la llei "garanteix drets i fa tremolar privilegis". "La defensarem amb dents i ungles", ha avisat.Des de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela ha reclamat al TC que es posi "al costat dels drets humans", mentre que el Consell Nacional de Joventut de Catalunya ha defensat la necessitat de mantenir en vigor la regulació: "Parlar de la regulació de lloguers és parlar de la dignitat i la sostenibilitat de la vida".

