Arran assenyala Damià Calvet amb un atac amb pintura... i s'equivoca de casa

💥 Ahir vam assenyalar la segona residència de @damiacalvet, responsable polític de la candidatura Barcelona-Pirineu 2030. Uns #JJOO d’hivern on les elits econòmiques volen treure un rèdit econòmic a costa de destruir el nostre territori.



📸 #Cerdanya pic.twitter.com/R4a5Rktgj2 — Arran (@Arran_jovent) January 28, 2021

Heu errat doblement:

1. No tinc segona residència i heu perjudicat un tercer.

2. Seguiré treballant perquè als Pirineus puguem fer uns JJOO d’Hivern sostenibles, que aportin prosperitat, ocupació i oportunitats a aquestes comarques. — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) January 28, 2021

❌ Ens oposem a la celebració d’uns JJOO d’hivern al #Pirineu i exigim al @govern que retiri la candidatura.



🗣 RODA DE PREMSA

📍 Demà, 10:30h #LaMolina pic.twitter.com/ki9yWT5FYY — Arran (@Arran_jovent) January 28, 2021

L'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran ha reivindicat l'assenyalament de la suposada segona residència del conseller Damià Calvet, en una crítica contra la candidatura presentada pels Jocs Olímpics d'Hivern a la Cerdanya pel 2030. El problema, però, és que s'han equivocat de residència. El mateix Calvet ha assegurat que no té cap segona residència a la Cerdanya, que Arran ha perjudicat a un tercer i que mantindrà la seva aposta per la candidatura dels JJOO.Arran assegura que la candidatura dels Pirineus 2030 "incentiva un model socioeconòmic basat en el turisme de neu que aboca a la misèria, forçant el jovent a marxar dels pobles davant la manca d’oferta de feina i estudis". Convoquem per demà una manifestació a la Molina per demanar la retirada del projecte i per demanar millores de les condicions dels joves als pobles dels Pirineus.No és el primer cop que Arran s'equivoca de domicili per un assenyalament. Ni tan sols és el primer cop que els hi passa a la Cerdanya. El novembre de 2018, l'organització juvenil va pintar de groc la suposada segona residència del jutge Pablo Llarena a la Cerdanya i es van equivocar de domicili.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor