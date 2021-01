L'Agència Tributària de Catalunya fa aflorar 219 milions de frau fiscal el 2020

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va fer aflorar l'any passat 219 milions procedents del frau fiscal. És la xifra més elevada descoberta fins ara, un 7,5% superior als 203,7 milions del 2019, i la quantitat recuperada per aquest ens des del 2015 -quan es va aprovar el pla de prevenció i reducció del frau fiscal- ascendeix a 1.163,2 milions, segons el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, del qual depèn l'ATC.Aquest organisme també va assolir un rècord pel que fa a l'import mitjà recuperat amb cada actuació, de 4.594 euros, un 27,7% més que el 2019, cosa que demostraria "una millora en l'eficiència de la gestió". Els impostos en els quals s'han recuperat més recursos defraudats serien l'impost de successions i donacions (91,7 milions, un 22% més que l'any anterior), l'impost sobre el patrimoni (63,9 milions) i l'impost sobre transmissions patrimonials (60,4 milions), mentre que tota la resta només acumularien 3 milions.L'ATC només té competència per perseguir el frau en els impostos propis i cedits, mentre que és la Hisenda estatal qui s'encarrega dels tributs estatals, els més grans -especialment IRPF, IVA i societats-. La major part dels recursos recuperats provenen de l'activitat inspectora de l'ens depenent de la Generalitat (124,9 milions, un 17% més que el 2019), seguit per la gestió tributària (82,3 milions) i la recaptació (11,8 milions), aquesta última més baixa de l'habitual pels efectes de la pandèmia i la suspensió de terminis durant el primer estat d'alarma.El vicepresident català, Pere Aragonès, assegura que aquestes xifres evidencien "un cop més el compromís implacable del Govern en la lluita contra el frau fiscal, com una eina per garantir l'estat del benestar". "Els recursos han d'estar en mans dels serveis públics i no en poder dels que no compleixen amb les seves obligacions tributàries", ha assegurat.

