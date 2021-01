Sánchez reforça Illa i fa una crida a acabar amb la «confrontació» a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

A les portes de l'inici oficial de la campanya del 14-F, Salvador Illa s'ha estrenat com a candidat del PSC acompanyat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un acte amb quatre mítings simultanis a les quatre capitals de demarcació catalanes que ha superat els 900 espectadors a Youtube. Illa s'ha reivindicat com a "canvi real" per acabar amb les "idees falses" que ha generat el Govern de JxCat i ERC, en referència al procés sobiranista. Illa ha qualificat de "desgavell" l'escenari que deixa un executiu que "no està a l'altura".Sánchez ha reforçat el missatge del candidat, defensant que el fins ara ministre de Sanitat és la millor garantia per acabar amb la "confrontació" a Catalunya. El president del govern espanyol ha reivindicat un moviment de canvi global que, segons assegura, ha permès acabar amb Trump als EUA i amb "l'austericidi" a Europa. "Catalunya té l'oportunitat de deixar enrere una dècada de divisió i decadència", ha assegurat.El líder del PSOE s'ha desfet en elogis cap a qui fins ara ha estat company seu a la Moncloa. Sánchez ha qualificat Illa de "treballadors i educat" i ha defensat la tasca feta conjuntament a la Moncloa. "Ens hem dedicat a salvar vides i empreses", ha dit. Sánchez ha defensat la declaració d'estat d'alarma, l'estratègia de vacunació, la moratòria de desnonaments -que encara no protegeix a totes les famílies vulnerables"- i la pròrroga dels ERTO.Sánchez ha dibuixat un escenari post 14-F limitat a dues possibilitats. "O immobilisme o retrobament", ha defensat. El president espanyol ha demanat acabar amb els partits que defensen "el dogmatisme i la crispació" i ha assegurat que la resta de partits basen el seu programa en el "tots contra Illa".Illa ha assegurat que ha estat un "immens honor" treballar amb Sánchez a Madrid i ha demanat passar "del fracàs a l'èxit a Catalunya". "Serem el Govern de les solucions i el retrobament".La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha intervingut des de Tarragona per atacar les dretes i l'independentisme. "Uns han utilitzat Catalunya per enfrontar-la a Espanya i els altres han portat Catalunya a carrerons sense sortida". La candidata del PSC a Girona, Sílvia Paneque ha demanat fer una "batzegada" a Catalunya i des de Lleida, la número 2 per Barcelona, Eva Granados, ha demanat no refiar-se de les enquestes, favorables als socialistes. "Hem de mobilitzar a tothom", ha dit.El PSC arrenca la campanya esperant rendibilitzar al màxim l'efecte Illa. Des de l'inici de la pandèmia, el que fins ara ha estat ministre de Sanitat s'ha convertit en una cara coneguda per tota la ciutadania en un moment de màxima crisi. L'efecte Illa, però, pot ser una arma de doble fil tenint en compte que ha abandonat el ministeri en plena tercera onada, mentre les autonomies li demanen més restriccions i els seus rivals li retreuen l'adeu.Illa apostarà per reivindicar el seu perfil de gestor. El candidat del PSC insistirà al llarg de la campanya a contraposar la necessitat de gestionar correctament la Generalitat amb la "dècada perduda" que, segons considera, ha representat el procés sobiranista per a la ciutadania.La reactivació de les institucions passa, segons la recepta d'Illa, per la reactivació dels sectors econòmics i el PSC ja ha escollit qui serà l'encarregat d'aplicar-la si després dels comicis governa a Catalunya. Illa ha recuperat Maurici Lucena per impulsar un pla d'aliances público-privades i vol buscar la complicitat dels sectors més afectats pel tancament al qual obliga la pandèmia. Lucena és encara president d'Aena, des d'on no ha canviat un model de gestió centralitzat que beneficia l'Aeroport de Barajas.El gran objectiu del PSC per al 14-F és aglutinar vot que fins ara anava a parar a Ciutadans- les enquestes pronostiquen una pèrdua de fins a dos terços dels escons del partit taronja- i també dels comuns. Al mateix temps, els socialistes també busquen erosionar ERC, de qui critiquen la seva gestió al Govern.L'altra gran carta que Illa jugarà és l'oportunitat que el mateix partit governi a la Moncloa i a la Generalitat. El candidat insisteix que el millor resultat de les eleccions és aquell que permeti investir un president socialista que faci "tàndem" amb Pedro Sánchez.Perseguint aquest objectiu, Sánchez es bolcarà amb a campanya d'Illa i fins al 14-F preveu participar en cinc actes acompanyant el candidat. El PSC ja va rendibilitzar l'efecte Sánchez en la darrera campanya de les eleccions espanyoles, quan els socialistes van quedar en segon lloc, només superats per ERC. Ara, confien que sumar l'efecte Illa els serveixi per superar els republicans.

