Europa bloquejarà les exportacions de vacunes a la resta del món si en rep menys de les pactades

La Unió Europea bloquejarà les exportacions de vacunes a la resta del món si en rep menys de les pactades amb les farmacèutiques en la compra anticipada. Arran de la disputa amb AstraZeneca , la Comissió Europea aprovarà divendres un nou mecanisme per vigilar el nombre de dosis que s'exporten des de països europeus. "Es podrà intervenir un enviament si veiem inconsistències amb el nombre de dosis que s'haurien de quedar a la UE", apunten fonts comunitàries. Les exportacions de vacunes per "motius humanitaris" estaran exemptes de la restricció que s'aplicarà apartir de divendres i que durarà almenys fins a finals de març.Des de la Comissió Europea neguen que sigui una "prohibició d'exportació" de vacunes i defensen que només volen "controlar" quines quantitats de cada companyia van a parar a altres països. També asseguren que la mesura no va dirigida en contra de cap farmacèutica en particular, si bé el mecanisme s'ha proposat arran del conflicte amb AstraZeneca pel retard en les entregues."Si les dosis s'entreguen, no hi haurà problemes amb l'exportació", avisen fonts comunitàries. D'entrada, la mesura només afectarà les vacunes i no a les substàncies que la componen. Per cada enviament, les farmacèutiques hauran de comunicar a les autoritats duaneres quantes dosis exporten i a quins països. Aquestes donaran llum verda o no a l'exportació després de consultar-ho amb la Comissió Europea.El primer ministre canadenc, Justin Trudeau, va assegurar dimecres que les restriccions d'exportació no afectaran les entregues al Canadà, que també està rebent menys dosis de les pactades amb les farmacèutiques. La planta de Pfizer a Bèlgica proveeix els canadencs, però Ottawa no està preocupada pel nou mecanisme de control europeu."La presidenta de la Comissió Europea Ursula Von der Leyen ens ha donat garanties que el mecanisme de transparència de les exportacions de vacunes de la Unió Europea no pretén alterar les exportacions al Canadà", va afirmar Trudeau després d'una trucada amb l'alemanya.

