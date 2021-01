El sorprenent cas d'un home a qui el coronavirus li ha curat el càncer

Altres notícies que et poden interessar

Un cas té fascinat els metges del Regne Unit: un home de 61 anys diagnosticat amb un limfoma de Hodgkin (un càncer) s'ha pogut curar d'aquesta malaltia després d'haver estat contagiat amb la Covid-19 i haver superat el virus. El British Journal of Haemathology ha publicat tota l'estranya situació clínica: un home amb inflamació de ganglis i pèrdua de pes significativa i un trasplantament renal fallit és ingressat per insuficiència respiratòria. Ja estava diagnosticat pel limfoma, però un cop és a l'hospital per no poder respirar se li diagnostica el coronavirus.Va estar ingressat durant onze dies a l'hospital, on va poder recuperar la capacitat de respirar per si mateix. És en aquest escenari quan se l'envia a casa per a poder reposar, ja sense el SARS-CoV-2. En tot aquest temps a l'hospital no se li va subministrar cap fàrmac amb corticoides ni cap mena d'immunoteràpia ni quimioteràpia. Quatre mesos després d'haver passat la seva etapa hospitalària i d'haver superat el virus, una exploració va revelar una important remissió del càncer.Els autors de la publicació a la revista mèdica britànica asseguren que gràcies al coronavirus, el cos de l'home va despertar una reacció immunitària molt elevada que li va permetre combatre el virus a la vegada que el limfoma. En concret, assenyalen les citocines -unes proteïnes immunitàries- inflamatòries que el seu cos va produir en resposta a la infecció haurien activat cèl·lules T específiques amb antígens tumorals i haurien creat cèl·lules assassines naturals contra el tumor.L'ús de microorganismes a través de les infeccions per curar el càncer és una tècnica utilitzada segles enrere. Tot i que les immunoteràpies i la radiologia han acabat deixant aquestes tècniques en un segon pla, el principi actiu de la resposta immunitària s'ha mantingut al llarg del temps i per això, segons els metges britànics, hauria despertat una resposta en el cos de l'home de 61 que ha provocat que es curés del limfoma.

