La Caravana, una mirada diferent al 14-F

fa el salt a l'univers podcast. Coincidint amb l'inici de la campanya electoral, estrenem un cicle de tres capítols per oferir-vos una mirada diferent a la cursa electoral del 14 de febrer. Rere el nom La Caravana i amb la participació de tots els periodistes de la redacció del diari, el primer podcast de la història de, dirigit i presentat per Sergi Ambudio, es podrà escoltar a Spotify, Apple Podcasts, iVoox i Youtube. El primer capítol estarà disponible aquest diumenge. Els altres seran diumenge següent, 7 de febrer, i el dissabte de reflexió, 13 de febrer.L'objectiu és aportar continguts diferents, adaptats al format dels podcasts, que complementin l'exhaustiu seguiment de la campanya que us oferim fins al 14-F. La Caravana se suma a tota la informació minut a minut, els reportatges, els interactius, les entrevistes als candidats, audioanàlisis i un llarg etcètera de continguts que ja tenim a punt per apropar-vos les claus del camí cap al 14-F.En aquest primer capítol us explicarem per què al PSC li pot sortir el tret per la culata haver defensat votar com abans millor, analitzarem fins a quin punt l'abstenció pot afectar en els resultats, repassarem les principals fortaleses i debilitats dels partits i, entre moltes altres coses, us revelarem algunes curiositats i anècdotes personals dels candidats. Us hi esperem!

