Ximo Puig considera que l'augment dels contagis al País Valencià no és responsabilitat única del Nadal

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat que la situació epidemiològica actual d'alta gravetat al País Valencià "no es pot explicar simplement per Nadal" i ha apuntat que "hi ha causes molt complexes" que la fan "bastant difícil d'explicar". En una entrevista a Herrera en COPE , Puig ha valorat les noves mesures restrictives imposades al país, quan avui ja s'han sumat més de 9.000 contagis per segon dia consecutiu.El president valencià considera que "la situació és molt difícil" i valora l'esforç de tota la comunitat sanitària valenciana en el moment d'aguantar aquesta situació. Per Puig hi ha "alguna explicació" per escenificar aquesta situació però no ho concreta, i assenyala que la situació és difícil en altres llocs com Extremadura, Múrcia o fins i tot Portugal.La pressió hospitalària és molt alta al País Valencià però Puig assegura que hi ha ja "una estabilització" i fins i tot apunta a que ja comença a fer baixada. Alerta a tothom que arribaran setmanes molt complicades i, més enllà d'ampliar els llits i les UCIs, aplaudeix la tasca de tots els sanitaris valencians "en la seva dura feina".

