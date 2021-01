La CUP es presenta com l'única via per posar les institucions al servei de la majoria

La CUP i Guanyem han triat Girona per donar el tret de sortida a la campanya electoral del 14-F, i ho ha fet presenant-se com l'única via per "desbordar" i posar les institucions al servei de la majoria. L'acte, davant del Palau de la Generalitat de Girona, ha comptat amb la presència de la cap de llista per Barcelona, Dolors Sabater, el cap de llista per Girona, Dani Cornellà, el número 2 per Tarragona, Edgar Fernàndez, la número 2 per Lleida, Nogay Ndiaye, i la número 2 per Girona, Montse Vinyets. La CUP ha fet una crida a la participació per contribuir "al canvi imprescindible" davant el que han definit com una "qüestió d'Estat" per imposar les eleccions en plena pandèmia.Sabater ha situat el 14-F com l'oportunitat per canviar el rumb del país en resposta a la repressió, a la submissió i a l'estat antidemocràtic. També al Govern que no dona resposta a les aspiracions dels catalans i als drets "que mereixem com a persones". "Volem iniciar un nou cicle per guanyar els serveis públics, totes les sobiranistes, l'autodeterminació i la independència", ha dit, i ha deixat clar que els drets nacionals i socials "han d'anar junts". "Presentem un projecte en què els drets nacionals i socials van junts. Som l'única alternativa que ens permetrà guanyar sobirania", ha dit.Aquesta alternativa, ha detallat Sabater, permetrà guanyar sobirania econòmica, energètica, alimentària, control del territori, control de la producció i "guanyar un país que no deixí ningú enrere" i que es garanteixi el dret a l'habitatge. "Hem vist durant la pandèmia: la nostra salut no es salva augmentant els pressupostos militars, sinó garantint uns serveis públics bàsics i amb una farmacèutica i una sanitat pública al 100%", ha remarcat Sabater. La proposta de la CUP, doncs, neix "de les lluites del carrer" i de les "lluites compartides".En aquest sentit, Sabater ha explicat que la candidatura de la CUP és plural i està formada per 11 grups polítics i ha fet una cria a "desbordar les institucions". "Quan hem entrat a les institucions, han passat coses. Posem les institucions al servei de la majoria", ha dit la candidata a la presidència. La CUP, ha dit, continuarà "defensant i exercint drets" des de la carrer i des le l'organització popular que va permetre l'1-O, el 3-O i en la lluita antirrepressiva, però també vol "forçar" les institucions per "desbordar-les". "És l'única manera de desbordar el règim del 78 i aturar tots els feixismes", ha reblat.El cap de llista per Girona, Dani Cornellà, ha deixat clar que la CUP no presenta un projecte per gestionar "un poder autonòmic i segrestat", sotmès a les lleis de l'Estat. "El projecte de la CUP i les persones d'aquesta llista sabem què vol dir governar. Vol dir tornar el poder al carrer, a les entitats i als moviments socials, i estar al costat de la gent treballadora i prendre les decisions de manera col·lectiva", ha dit Cornelà, que ha demanat "superar els marcs imposats de les institucions". També ha recordat que quan "el poble s'organitza arreu" es pot controlar el territori. "Esperem que torni a arribar aquest moment, per guanyar", ha reblat.El número 2 per Tarragona, Edgar Fernàndez, ha recordat que la CUP ha posat "noms i cognoms" a pràctiques corruptes, ha aturat la llei Aragonès i ha evidenciat "els límits de l'estat del benestar". "No volem fer creure a ningú que sent els més intel·ligents de la classe capgirarem la realitat. Es fa millor amb despesa social, amb transparència i amb participació, però avui necessitem fer-ho millor, necessitem una alternativa de veritat", ha dit Feràndez, que ha assegurat que cal fer "política de veritat" i posar "la vida al centre" per evitar que l'extrema dreta "ens passi per sobre". En aquest sentit, la CUP s'ha compromès a combatre els ultres, es diguin Vox o FNC.La número 2 per Lleida, Nogay Ndiaye, ha constat que la crisi sanitària ha fet evident que cal "un canvi de model de gestió dels serveis públics". "No ens podem permetre una legislatura més de privatitzacions. Amb els drets no es fa negoci", ha remarcat, i ha denunciat la precarització del sistema sanitari i del sistema educatiu. "Ens hem trobat governs que feien aigües que s'han dedicat a la improvisació", ha dit, i ha criticat la mala gestió. "Sóm l'única força que posa la vida al centre i que prioritza les necesistats de la majoria", ha reblat. La CUP proposa uns serveis públics i la municipalització de "tots els serveis estratègics", com l'aigua, la llum o el gas.Sabater ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a la campanya, amb paraules del poeta gironí Narcís Comadira. "La nostra lluita és persistent i la indignació ens revolta", ha dit. La cap de llista ha fet una crida a la participació per "iniciar un nou cicle" i que el que està passant "no torni a passar". "Som l'única alternativa per fer avançar el país nacionalment i social", ha deixat clar Sabater, que ha denunciat la repressió i les condicions adverses que envolten les eleccions. "Les eleccions han estat una imposició. Ha estat una autèntica qüestió d'estat imposar-les en plena pandèmia", ha dit. Tot i això, la CUP ha fet una crida perquè tothom surti a votar físicament o per correu "perquè mai més algú posi per davant els interessos electorals abans que la salut i la vida".L'acte ha començat amb un mapping a la façana del Palau de la Generalitat de Girona amb elements habituals d'aquests últims mesos, com la sanitat o els ERTO, però també la independència o la repressió. "Sabem la resposta. Juntes ho podem tot", ha conclòs el vídeo, amb crides a lluitar per l'autodeterminació i l'amnistia, i pels drets dels treballadors i la justícia social, l'ecologisme, el feminisme i un futur sostenible, i la llengua als països catalans. El mapping també ha presentat els caps de llista de les quatre demarcacions.La campanya de Sabater comença després que s'hagin fet evidents les discrepàncies entre els dos partits que integren la candidatura. Com va explicar en exclusiva NacióDigital, la CUP va fer una esmena a la totalitat a la campanya de la cap de llista, de Guanyem. L'acord entre tots dos partits per presentar-se a les eleccions de manera conjunta no va ser fàcil i la campanya prevista en un principi per Sabater no va agradar a una majoria dels dirigents. Entre les crítiques, un excés de protagonisme de la candidata i la possibilitat d'entrar a Govern. "Cal que el relat de campanya de la CUP es desmarqui frontalment de tota possibilitat d'entrada al Govern", sostenen els impulsors dels documents crítics aprovats el cap de setmana passat pel consell polític dels anticapitalistes. Sabater ho va entomar amb esportivitat i va veure la critica com "una bona aportació".La direcció de campanya incorporarà al discurs l'enduriment instat pel consell polític malgrat que es vol evitar que s'instal·li la sensació de qüestionament de la candidata. Eulàlia Reguant, número 3 de la candidatura, va deixar clar diumenge que la CUP se sent representada als acords amb Guanyem i que les esmenes de les bases s'hauran d'entomar "i seguir treballant". Sobre la qüestió d'entrada al Govern, la CUP insisteix que està "disposada com sempre ho ha estat" a assumir "totes les responsabilitats que siguin necessàries per generar una alternativa" a un executiu que "reprimeix l'independentista, desnona famílies i posa per davant els interessos dels inversors als de la majoria del país".Malgrat facilitar la investidura a la presidència de la Generalitat de Quim Torra amb una abstenció, la CUP ha estat tota la legislatura fent d'oposició. La formació ha titllat la passada etapa política com una "travessia del desert" després de l'"esclat de llibertat democràtica" de l'1-O. La formació ha vist que la cambra catalana està en un "atzucac" i un "bloqueig" pel que fa a les aspiracions independentistes, democràtiques i socials mentre la "repressió" de l'Estat avançava. A les darreres eleccions al Parlament el 2017, la CUP va aconseguir quatre escons. La candidatura va patir així una davallada de vots respecte els comicis de 2015 quan en va assolir 10. La primera vegada que la CUP es va presentar a les eleccions al Parlament, el 2012, va obtenir tres escons.

