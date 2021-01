Alemanya qüestiona la vacuna d'AstraZeneca i recomana limitar-ne l'ús

Altres notícies que et poden interessar

El comitè de vacunes d'Alemanya només recomana l'administració de la vacuna AstraZeneca a menors de 65 anys, ja que no hi ha dades suficients per recomanar-la a gent de major edat. Així ho ha afirmat el comitè aquest dijous en una actualització de la seva recomanació del producte. La vacuna serà avaluada divendres per l'Agència Europea del Medicament (EMA).Les altres vacunes aprovades fins ara poden posar-se a persones a partir dels 18 anys sense límit d'edat. En cas que l'EMA aprovés aquesta recomanació, els països que han començat a vacunar amb AstraZeneca haurien de revisar el seu pla, ja que les properes persones en vacunar-se eren els majors de 80 anys.Quan es van presentar els resultats de la vacuna, AstraZeneca va presentar dues classes diferents d'administracions. Una d'elles presentava només un 62% d'eficàcia, un percentatge petit davant de la Pfizer -un 95%- i la de Moderna -un 94,5%-. Tot i això, la companyia va mostrar un altre assaig -que es desconeixia- amb una mostra menor de participants, que va demostrar un 90% d'eficàcia. D'aquesta manera, l'empresa va fer una mitjana entre els dos resultats, que va donar una eficàcia del 70%.L'autorització de la vacuna arriba en ple conflicte entre la Comissió Europea i AstraZeneca , que va donar prioritat al Regne Unit a l'hora d'entregar les dosis per les vacunes. Brussel·les ja ha demanat a l'empresa que administrin les dosis que es van estipular al contracte, tot i que la companyia s'excusa dient que el Regne Unit va tancar abans el contracte i va aprovar abans el seu ús.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor