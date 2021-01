L'ACM i l'Associació de Micropobles uneixen esforços per millorar l'atenció als pobles petits

L' Associació Catalana de Municipis (ACM) i l' Associació de Micropobles de Catalunya treballaran conjuntament per impulsar l'atenció de les necessitats dels pobles petits. Ho faran en el marc d'un conveni signat aquest dijous a Torrebesses (Segrià) que preveu que les dues entitats puguin compartir serveis en un moment que els ajuntaments han de superar moltes "adversitats" arran de la crisi sanitària per la pandèmia de la Covid-19.Per fer-ho està previst que l'ACM i l'Associació de Micropobles tinguin un punt de trobada als diferents òrgans directius de les dues associacions i també que es constitueixi una comissió de seguiment bilateral per fer seguiment del dia a dia dels micropobles i del municipalisme. El conveni té vigència per un any i s'anirà renovant de forma tàcita.L'alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, ha recordat que la dels Micropobles no és una associació que busqui donar serveis sinó que vol ser la veu dels pobles petits, per la qual cosa no són "competència" de cap entitat. És més, ha afegit, s'ha mostrat convençut que tots els municipis de l'Associació estan afiliats a l'ACM.Urrea ha recordat que arran de la pandèmia s'han vist "desatesos", com la majoria de l'arc municipalistes. Ha lamentat que fa molts dies que no es poden reunir amb el Govern per poder expressar les seves inquietuds i preocupacions. En aquest sentit, confia que estar a l'ACM els suposi comptar amb un aliat per sumar esforços per poder ser més forts i arribar més amunt.

