Els comuns reclamen una aliança d'esquerres per superar el «desgovern» de Junts i ERC

El 14-F és l'oportunitat per "sortir del bucle", superar "el desgovern de Junts i ERC" i posar Catalunya en marxa amb una aliança d'esquerres que blindi i ampliï els serveis públics. Aquest ha estat el missatge d'En Comú Podem per donar el tret de sortida a la campanya electoral aquest dijous a la tarda en un acte a l'Hospital Clínic de Barcelona amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la candidata a la presidència, Jéssica Albiach, i la cap de llista per Girona, Rosa Lluch. La ubicació no és causal, els comuns han volgut reivindicar la sanitat pública com una de les qüestions "de país i de vida" que no poden estar sotmeses a la pugna partidista.Colau ha obert l'acte amb un missatge crític amb Junts i ERC, un govern que ha qualificat de "barallat i paralitzat". En una situació d'augment de la desafecció política, i amb una crisi sanitària, econòmica i social que colpeja la majoria de ciutadans, Colau ha reclamat un "canvi de govern" per poder fer front a aquesta situació i "treballar al servei de la gent". Aquest canvi, ha dit l'alcaldessa, passa per un pacte de govern d'esquerres, com s'ha fet a Barcelona o a l'Estat. "Això plantegem a Catalunya", ha deixat clar en un acte que s'ha pogut seguir per via telemàtica i s'ha fet sense públic. La campanya dels comuns serà "100% online" com a mostra de respecte als sanitaris i a tota la gent i sectors afectats per la pandèmia.La candidata dels comuns a la presidència, Jéssica Albiach, ha demanat posar "les causes comunes per davant de tot allò que ens separa". "Hi ha qüestions que van de vida i que no poden estar sotmeses a la pugna partidista", ha remarcat. En aquest sentit, ha demanat un sistema de salut públic "amb qui ningú pugui fer negoci", igual que amb les residències, la lluita contra l'emergència climàtica i el feminisme o el futur dels joves. "Això no hauria d'estar en qüestió ni ser un tema de batalla partidista", ha dit.Albiach ha dit que el "desgovern" de Junts i ERC forma part del passat. "L'alternativa al desgovern passa per En Comú Podem", ha assegurat, i ha dit que uns comuns forts són la garantia "per blindar i eixamplar els serveis públics". En aquest sentit, ha criticat Laura Borràs i ha dit que en democràcia el poder el té la ciutadania. "Alguns estan acostumats a manar durant tant de temps que no entenen que la democràcia pugui dir una altra cosa", ha dit. En aquest sentit, ha alertat que el 14-F hi ha en joc continuar amb "el desgell de Junts i ERC" que envia el país "cap a la decadència".La cap de llista per Girona, Rosa Lluch, ha reivindicat la figura d'Albiach i la seva capacitat de negociar amb les altres forces polítiques "i construir acords" que ha millorat la vida de la gent. Lluch ha dit que els comuns no volen parlar dels problemes partits o dels dirigents, sinó per "parlar de la gent i resoldre els seus problemes". "La política ha de resoldre problemes, no generar conflictes com ha passat darrerament", ha dit. En aquesta campanya, doncs, els comuns volen "explicar les propostes i el canvi que mereix Catalunya" i també "escoltar les necessitats real" de la ciutadania. Per això la candidatura ha començat la campanya a l'Hospital Clínic. En aquest sentit, ha reivindicat la sanitat pública com un "tresor que cal cuidar i ampliar".El projecte dels comuns, ha remarcat Lluch, vol ser un "integral i arrelat al territori". "Catalunya ni té ni tindrà futur si no compta amb tots els indrets que conformen el país", ha dit, i ha reivindicat "la diversitat" de Catalunya. "Aquesta diversitat és la que ens fa forts i és des d'on es pot pensar el desenvolupament", ha apuntat. Lluch ha dit que el 14-F és l'oportunitat per "sortir del bucle" i crear un "govern transformador". "Només ho podem fer si som conscients de la responsabilitat que això implica i estem disposats a arremangar-nos i treballar", ha reblat Lluch.Colau tindrà un pes important en campanya i participarà en diversos actes. També hi intervindran els vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, i els ministres que té Podem a l'executiu. Iglesias serà físicament a Catalunya en dues ocasions, en l'acte central de campanya el 6 de febrer i en l'acte final, el 12 de febrer. El ministre d'Universitats, Manuel Castells, participarà en un acte online des de la seu dels comuns sobre ciència i investigació el primer dia de campanya. El 5 de febrer serà la ministra d'Igualtat, Irene Montero, qui es desplaçarà a Catalunya per fer un acte sobre feminisme. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, serà a un acte sobre treball a Tarragona el 10 de febrer, i el titular de Consum, Alberto Garzón, serà a l'acte central de les comarques gironines, el diumenge 7 a Lloret de Mar.La campanya dels comuns serà 100% telemàtica. L'alcaldessa de Barcelona ha detallat que tots els actes dels comuns seran "100% online" per la situació epidemiològica i "per respecte a tota la gent que treballa en primera línia i als professionals sanitaris" i a tota aquella gent que pateix perquè ha perdut algú o per motius econòmics, i als sectors afectats per les restriccions. "En aquesta campanya hem de fer un esforç per parlar clar a la població perquè ha crescut la desafecció política", ha alertat, i ha demanat responsabilitat i ser "sincers" sobre l'escenari que vindrà.La campanya dels comuns també inclourà elements que van fer servir Bernie Sanders i Elizabeth Warren als Estats Units. En un context de restricció de la mobilitat provocat per la pandèmia, la formació posarà en marxa una campanya telefònica per poder tenir contacte directe amb els ciutadans. Un equip de 140 voluntaris faran trucades als votats per escoltar preocupacions i mobilitzar el vot. L'objectiu és fer 10.000 trucades en les dues setmanes que dura la campanya. Segons expliquen des de la candidatura, aquesta eina ha funcionat en les campanyes electorals als Estats Units, concretament en els casos de Sanders i Warren en les primàries demòcrates de l'any passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor