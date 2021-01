L'abstenció de Vox salva el decret dels fons europeus de Sánchez

L'abstenció parcial de Vox –alguns diputats han votat telemàticament 'no'- és la clau de l'aprovació del decret per a la recepció dels fons europeus que el govern espanyol ha sotmès a criteri del Congrés dels Diputats i que de moment ja compta amb el 'no' del PP, ERC, JxCat, PDeCAT, i CUP, i que fins a mig matí només disposava del suport del PNB i les abstencions de Cs i Bildu. El portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, ha destacat des de la tribuna que el decret és "decisiu" per impulsar la recuperació. Pocs minuts després la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha agraït "molt especialment" el suport de tots els que han "ajudat el seu país".Calvo no ha volgut respondre les preguntes sobre si s'ha establert algun tipus de negociació amb Vox per fer possible aquesta abstenció, però sí que ha carregat durament contra el PP per no estar a l'alçada –ha dit- de les necessitats del país i de les seves pròpies administracions que hauran de recórrer a aquests fons per assegurar la recuperació a l'era post-covid.L'executiu espanyol patia pels suports especialment després que els portaveus d'ERC, JxCat, PDeCAT i CUP han anunciat el 'no' dels seus respectius grups al decret. De fet totes les formacions que han donat suport històricament a l'executiu li han retret que hagi desplegat un pla "sense consens" que busca "una gestió centralitzada" i que assigna els projectes des de Madrid. "On vostès veuen cogovernança nosaltres veiem absència perquè qui decideix és només l'Estat", ha dit la diputada del PNB Idoia Sagastizabal.El seu vot en contra se suma als anunciats pel PP, i deixa l'executiu espanyol en mans del PNB –que ha anunciat un sí crític- i de Ciutadans i Bildu, que s'abstindran, a més de Vox. El decret es vota aquest vespre i previsiblement prosperarà per la mínima i es tramitarà com a projecte de llei perquè els grups hi puguin presentar esmenes.Calvo ha advertit que donar suport al decret per als fons europeus és "donar suport al país", però el pla d'execució dels fons no ha convençut els seus socis parlamentaris. La diputada de Cs María Muñoz ha recordat que amb el disseny actual totes les decisions s'adoptaran a La Moncloa. "Amb aquests fons es volen fer una foto, com amb les vacunes", ha dit, i "nosaltres no li podem donar suport".Bildu ha anunciat la seva abstenció adduint que el pla exclou les comunitats autònomes en el procés participatiu "És veritat que és urgent donar sortida als fons", ha dit el diputat Oskar Matute, però "la realitat ens interpel·la" i cal actuar perquè els fons arribin a la societat i no es quedin només en mans de les grans empreses.La portaveu de JxCat Laura Borràs ha afirmat que el govern espanyol busca una distribució "opaca i no competitiva" que acabarà deixant els fons a mans de les "empreses de l'Ibex". "Vostès seguiran beneficiant els seus amics de sempre", ha dit Borràs, amb "un pla centralitzat" que es pot convertir "en un festival del favoritisme".El portaveu d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat que els 140.000 milions de fons europeus tenen un "preu" amb retallades, i ha criticat que el decret incorpori un "homenatge a Robespiere" perquè centralitza tota la presa de decisions.El PP –que ha anunciat el vot en contra- ha aprofitat el debat per criticar el "fracàs" del ministre Illa, que marxa deixant el país "immers en una crisi" sanitària que també és "econòmica i social". La diputada Elvira Rodríguez ha retret al govern espanyol que el decret "no deixa clar" que es repartiran i s'executaran els fons europeus. Segons els populars, la "discrecionalitat" i la "falta de transparència" en la presa de decisions sobre els fons és "un còctel" perfecte per "a la corrupció".

