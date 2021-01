El Govern no podrà vacunar els membres de les meses del 14-F però els farà test d'antígens

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha descartat vacunar els membres de les meses de les eleccions del 14 de febrer. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha explicat que s'estan produint "incompliments reiterats" del ministeri de Sanitat i que no estan arribant la quantitat de vacunes que es van prometre, motiu pel qual, quan es disposi de dosis, es continuaran prioritzant els col·lectius més vulnerables. Amb tot, els membres de les meses tindran l'opció de fer-se un test d'antígens entre el 9 i el 12 de febrer, disposaran de mascaretes FFP2 i d'equips de protecció durant la franja de set a vuit del vespre, quan està previst que votin les persones contagiades i en quarantena."Estem anant tard per culpa de la manca de disponibilitat de vacunes a les quals s’havia compromès el ministeri de Sanitat", ha explicat Ramentol que, a més, ha recordat que, en cas de disposar-ne, no s'arribaria a temps de subministrar la segona dosi als membres de les meses. Ha explicat que aquesta setmana Catalunya es quedarà sense reserva de vacunes perquè ha rebut 40.000 dosis menys de les previstes i que això impacta en el ritme de vacunació. La setmana que ve, Salut espera rebre les 8.000 dosis de Moderna que haurien d'haver arribat aquesta setmana i 51 safates de la de Pfizer, 5.000 dosis menys de les que havien de ser enviades."Si tinguéssim vacunes, vacunaríem els membres de les meses", ha explicat Ramentol. En tot cas, sí que s'oferirà la possibilitat que, de forma voluntària, els titulars i els primers suplents es puguin fer tests d'antígens, fet que no eximeix que continuïn adoptant les mesures de prevenció durant la jornada electoral. Es garantiran 60.000 tests addicionals per tal de poder-los fer.Per augmentar la seva protecció, es canviarà la mascareta quirúrgica inicialment prevista per una FFP2 durant el tram de votació de la població en general i disposaran d'un equip de protecció amb bata resistent a líquids, pantalla facial i guants per a la franja de set a vuit del vespre, quan votaran les persones contagiades i en quarantena.Salut ha explicat que l'Agència de Salut Pública està dissenyant una formació per a unes persones que exerciran de referent higiènic sanitari als col·legis electorals per garantir la correcta col·locació dels equips de protecció. Ramentol ha defensat que els epis només s'utilitzin en la darrera franja horària de la votació, ja que "no són còmodes" i la seva bona utilització inclou fer-lo servir en "el moment adequat" com fan els professionals sanitaris.La Generalitat manté que, en termes legals, es podrà incomplir el confinament municipal per poder anar a un míting. El conseller d'Exteriors, Bernat Solé, ha argumentat que cal preservar el dret fonamental a la salut però també el de participació política. Altra cosa és la "responsabilitat" dels partits. Les formacions han acordat un compromís per demanar a la ciutadania que no es desplaci i que als actes només hi puguin anar els veïns del municipi. Hi ha hagut acord en "prioritzar" els actes telemàtics, però la majoria mantindran la celebració d'alguns mítings amb públic però complint mesures de prevenció, com ara un registre previ, la distància i la higiene de mans.Els comuns han proposat a totes les formacions que es comprometin a eliminar els actes amb assistència de públic. El PSC i el PDECat s'han sumat a la petició, però la resta de partits l'han declinat i mantindran alguns actes amb assistència de públic.

