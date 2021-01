Surrealista concert amb els artistes i el públic dins de bombolles

This is just four photos of space bubbles. pic.twitter.com/hiZYKMTI4s — Nathan Poppe (@NathanPoppe) January 24, 2021

Altres notícies que et poden interessar

El grup de rock nord-americà The Flaming Lips ha fet dos concerts on, tant ells com el públic, havien d'estar dins de bombolles per mantenir les mesures seguretat.La banda va fer dos concerts el cap de setmana passat a Oklahoma, per tal que la gent pogués gaudir de música en directe. La sala comptava amb 100 bombolles de plàstic inflables amb una capacitat de fins a 3 persones.Cada bombolla contenia un altaveu, un ventilador, una ampolla d'aigua i una tovallola, entre d'altres. A més, també s'hi trobaven a dins cartells que deien "he de fer pipí" o "fa calor, aquí", per tal d'informar els organitzadors en cas de necessitat i que actuessin en conseqüència. En cas de voler anar al lavabo, els organitzadors obrien la bombolla i acompanyaven els assistents fins al lavabo amb la mascareta. D'altra banda, si tenien calor, la bombolla s'omplia amb aire fred."És un concert estrany i restringit. El més estrany, però, ha sigut poder gaudir d'un concert sense posar a les nostres famílies i a tothom en risc", explicava a la revista Rolling Stone el cantant Wayne Coyne.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor