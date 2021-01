​«Moltes emocions s'enquisten al cos i poden produir malalties»

"A través del segon cervell [l'intestí] podem millorar les nostres emocions"

"És molt important prioritzar-nos. En lloc de basar-nos en el 'fer', prioritzar el 'ser'"

Ansietat, estrès, frustració, esgotament... són alguns dels sentiments, sensacions i emocions que han sentit o senten els professionals sanitaris enmig de la pandèmia de la Covid-19. La infermera i coach nutricional Elvira García ha impulsat el projecte formatiu i pioner " Equilibra-te durante la pandemia " per donar eines a aquests professionals i ajudar-los a gestionar les emocions, així com la importància de l'alimentació en aquestes.En una entrevista ala infermera (actualment al CAP Maragall de Barcelona) relata com va engegar el seu "gra de sorra" per ajudar els seus companys de professió, des de metges, infermers, administratius i zeladors.En el projecte formatiu, García exposa com cal treballar les emocions perquè "no s'enquistin al cos" i derivin a altres patologies; i sobretot, la importància de millorar les emocions a través del segon cervell, és a dir, l'intestí.La formació arriba aquest divendres a Osona, està adreçada a professionals de l'ICS i es desenvoluparà en tres sessions (29 de gener, i 5 i 12 de febrer). Ja s'ha portat a terme en altres llocs i té la intenció de recórrer-ne més.- Arran de la primera onada de la Covid-19 al març, veia que els meus companys no es cuidaven bé. A més d'episodis d'estrès i que estàvem esgotats, vaig observar que l'alimentació estava descuidada amb tanta feina. Per això vaig decidir fer una enquesta per veure les necessitats que teníem els professionals sanitaris davant d'aquesta pandèmia i com estàvem a nivell psíquic, és a dir, l'impacte emocional de la pandèmia, i també com ens estàvem alimentant. Es van enquestar més de 450 persones d'arreu d'Espanya i de tots els àmbits sanitaris.- Pel que fa a les emocions, la que més ens envaïa era la por, sobretot la pressió d'estar en una situació que mai ens havíem trobat i no sabíem gestionar. També preocupació, perquè a l'inici tampoc teníem els materials de precaució ni uns protocols a seguir. La preocupació, la por, l'ansietat, l'estrès... eren els resultats pel que fa a l'àmbit emocional i psíquic.- A més de l'esgotament, també tenien insomni, cefalea, i dolors articulars com la lumbàlgia.- Un 25% dels enquestats menjava processats, és a dir, menjars ràpids i molts dolços... La gana emocional la combatien amb els dolços. El 78% no es prenia res per suplementar l'alimentació i millorar el sistema immunològic. Arran de la pandèmia s'ha demostrat un dèficit de micronutrients, com la vitamina B, la C, magnesi... tot això que contribueix al sistema immunològic i nerviós. Si no ho cuidem prou bé ens acaba afectant. A tot això, s'hi sumen uns horaris molt descontrolats.- Després de veure aquesta fotografia, vaig decidir tirar endavant el projecte amb les eines que tinc i amb col·laboradors experts. L'objectiu és donar eines per la nostra salut física i mental per poder gestionar la pandèmia.- Es divideix en tres càpsules formatives. La primera tracta la gestió de les emocions amb la psicòloga Ares Anfruns, per donar diverses eines en moments d'estrès o esgotament. És a dir, què es pot fer per millorar el moment de pressió o d'emoció. Això s'aborda amb diferents exercicis pràctics. En la segona càpsula, la terapeuta psciocorporal Míriam Díaz dona eines per equilibrar-nos a través del cos. Moltes de les emocions, si no es treballen, s'enquisten al cos i poden produir algunes malalties. Llavors, si no ho alliberem a través, es pot somatitzar. Ella també proposa exercicis pràctics per alliberar emocions.- En aquest cas, jo dono eines de com alimentar-nos millor a través d'una alimentació antiinflamatòria. Quins aliments són recomanables consumir per millorar el nostre sistema immunològic, és a dir, com a través del segon cervell -l'intestí- podem millorar les nostres emocions. També dono unes recomanacions de quins suplements serien recomanables per abordar el nostre sistema immunològic.- És més usual abordar la gestió de les emocions, però no abordar les emocions a través del cos i la nutrició, i sobretot el segon cervell que és molt desconegut en l'àmbit sanitari. Estem treballant perquè es conegui més en aquest àmbit i es tinguin més eines per poder nodrir el sistema immune de forma saludable.- Per mi és el pilar més important en tota patologia. És clau per la prevenció de moltes malalties i pel sistema immunològic. És molt important menjar les vegades que toca, sobretot quan tenim gana i no picar, i amb una alimentació saludable, lliure de processats, de sucres, refinats... Per mi és la base de la prevenció de tot.- Hem de partir d'on posem el focus: en nosaltres o a fora. És molt important prioritzar-nos. És a dir, què necessito per estar millor i cuidar-me? En lloc de basar-nos en el "fer", prioritzar el "ser". Per gestionar-ho, cal organitzar-se. Per això, donem eines per planificar-se. Per exemple, dedicar dues hores d'un dia per anar a comprar allò necessari i durant un matí cuinar els diferents plats. Fent això planifiques i dissenyes diferents plats per a cada dia de la setmana. Així també s'evita picar abans dels àpats perquè en arribar ja estarà a punt.- Hi ha diferents pautes. Una és el moment de pic d'estrès que has de parar i fer diferents exercicis per alliberar les emocions; però també és trobar el teu temps, malgrat que sigui mitja hora per fer una activitat. A vegades són estiraments, ball, meditació... per connectar amb tu mateix. D'altres, directament no fer res. És molt important trobar una estona per un mateix.- Les infermeres tenim molta feina en aquesta pandèmia. Som un dels pilars fonamentals per la gestió de la Covid. També és un dels sectors més vulnerable perquè fa moltes coses, des de la vacunació, les PCR.... estem en constant activitat i per això estem esgotades.- L'estrès continua i d'esgotament encara n'hi ha més.- Sí, és un programa que pot continuar. Està dirigit al sector sanitari perquè són els meus companys i ha estat el gra de sorra que he volgut aportar a la pandèmia. Però sí que es pot modificar per poder continuar, inclús en diferents professions, com per exemple, els mestres, que també tenen pressió. Es podria continuar fent per les seqüeles que la pandèmia tindrà a llarg termini. Seran importants. Encara no veiem la llum al final del túnel.

