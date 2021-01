Forcadell no pot accedir al tercer grau per un brot de coronavirus a la presó de Wad-Ras

El Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, que depèn del Departament de Justícia, ha ratificat aquest dijous el tercer grau proposat per les juntes de tractament per als presos polítics. D'aquesta manera, els líders independentistes podran sortir a partir de demà de la presó i passar el cap de setmana a casa. Només hi hauran de tornar a dormir de dilluns a dijous. L'equip del Servei de Classificació ha abordat els casos dels presos de Lledoners i de Puig de les Basses.En el cas de Carme Forcadell no pot accedir per ara al tercer grau per un brot de coronavirus que ha obligat a confinar tota la presó de Wad-Ras. El termini per resoldre sobre les propostes de les juntes de tractament és de dos mesos i no necessàriament s'han d'abordar tots de cop, com ha passat fins ara. Forcadell acabarà la quarentena la setmana vinent.D'aquesta manera els presos que ja tenen tercer grau podran participar en la campanya electoral del 14 de febrer, que comença aquesta mitjanit. Almenys el primer cap de setmana. Tot apunta que la Fiscalia presentarà un recurs de manera imminent en contra d'aquest nou règim de semillibertat. Aquest recurs té caràcter suspensiu i el jutjat de vigilància penitenciària -si no contradiu el criteri del Suprem- els tornarà a enviar a la presó a l'espera de la resolució definitiva. Tot això, en plena campanya. Qui haurà de decidir serà, un cop més, el Suprem, que fa unes setmanes ja va dir que era improcedent concedir el tercer grau els presos per manca de penediment i poc compliment de la condemna.Entre els arguments per donar el tercer grau als presos, la Secretaria de Mesures Penals apunta que els presos han complert sis mesos més de condemna i tots han complert o compliran en els propers dies una quarta part de la pena. En aquest temps, el Servei de Classificació considera que s'ha confirmat "una evolució positiva", i durant la seva estada a la presó obtingut un article 100.2 per treballar i fer tasques de voluntariat que s'ha desenvolupat "sense incidents". El tercer grau, com recorda la Generalitat, no suposa buidar de contingut la sentència i la llei estableix que cap intern pot estar en un grau inferior quan, per l'evolució del seu tractament són mereixedors d'una progressió.Pel que fa als presos, el Servei de Classificació destaca la participació en activitats de raonament, judici crític i resolució de conflictes, la "màxima col·laboració" tant amb la resta d'interns com amb els funcionaris, i l'absència d'incompliments judicials. Les resolucions també tenen en compte que tots tenen una xarxa social i familiar favorable a la rehabilitació i amb un pronòstic de baix risc de reincidència.

