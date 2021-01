Illa recupera Maurici Lucena per aplicar la seva recepta econòmica

Altres notícies que et poden interessar

Salvador Illa s'ha estrenat com a candidat del PSC el 14-F amb l'anunci de qui serà la seva mà dreta en matèria econòmica ei el PSC governa després de les eleccions. Illa ha recuperat Maurici Lucena i ha avançat que serà vicepresident econòmic si ell arriba a la presidència.Lucena va ser assessor de José Montilla per a les eleccions del 2010 i abans, coordinador del programa econòmic del PSOE per als comicis estatals del 2004. El 2012 va arribar al Parlament com a número 2 de Pere Navarro. Lucena va abandonar la política institucional abans de les eleccions catalanes del 2015 i des del 2018 és president d'Aena.El lideratge de Lucena a Aena no ha servit perquè la política d'inversions canviï. Actualment, Barajas continua sortint beneficiat en aquest àmbit per davant de l'Aeroport del Prat. Com a president d'Aena, Lucena també va fitxar com a conseller l'exlíder d'Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida.Illa ha assegurat que el seu pla econòmic tindrà com a pal de paller la col·laboració público-privada. Els socialistes volen estendre a Catalunya la recepta que ja estan aplicant a Barcelona. Una recepta que implica, per exemple, recórrer a aliances amb empreses de capital risc per fer créixer empreses locals i start ups.El candidat ha promès una inversió de 1.000 milions d'euros per a la reactivació econòmica si esdevé president de la Generalitat. Illa ha insistit en un missatge que serà una constant en la seva campanya, la necessitat de deixar enrere el procés sobiranista. "Hem de passar del full de ruta del procés al de la reactivació econòmica", ha demanat.Pel que fa als sectors més afectats per la Covid-19, Illa s'ha compromès a "restablir la normalitat" en l'horari d'obertura de la restauració, el comerç i l'oci nocturn, sempre que el procés de vacunació ho permeti. "No els deixaré a l'estacada", ha dit.Illa també ha cridat a enfortir el sistema d'emprenedors amb el Mobile World Congress com a "punta de llança", rellançar la promoció turística quan la pandèmia ho permeti i fomentar la implantació d'"indústria verda" a Catalunya. El candidat del PSC ja ha escollit l'home que serà l'encarregat d'executar el pla si els socialistes governen. Illa ha recuperat Maurici Lucena, que ja va ser número 2 al Parlament amb Pere Navarro i que des del 2018 és president d'Aena.El candidat del PSC ha demanat no "confrontar" salut i economia perquè "van de la mà". Illa ha promès CAP "dignes", ampliar els hospitals de la Vall d'Hebron, Clínic i del Mar. AL llarg del seu discurs -en català i castellà- Illa ha contraposat el procés independentista amb la inversió en recursos públics. "Necessitem un govern que sigui útil. La Generalitat és massa important per deixar-la en mans de persones que no es prenen seriosament les seves responsabilitats", ha assegurat.El candidat ha fet una crida a buscar la "concòrdia" i a "recuperar els consensos" en la política catalana. Amb un missatge asèptic, Illa ha reclamat que les institucions "no estiguin al servei de cap causa" i ha assegurat que Catalunya té la necessitat de "passar pàgina d'una dècada perduda".Illa també ha jugat una altra carta que serà recurrent en campanya, la de la possibilitat de tenir un govern socialista a la Moncloa i a la Generalitat. "El millor aliat és el govern espanyol i poder fer tàndem amb Sànchez", ha dit, alhora que ha reivindicat el federalisme com a eina per desencallar el conflicte territorial.

