Espanya, a la cua en la gestió de la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Espanya es troba a la posició número 78 al rànquing de països amb millor gestió de la Covid-19, per darrere de Rússia i Líbia. La llista, que analitza un total de 98 estats, està encapçalada per Nova Zelanda, Vietnam i Taiwan. Per contra, els últims països són Colòmbia, Mèxic i Brasil.La classificació, elaborada pels investigadors de l'Institut Lowy Hervé Lemahieu i Alyssa Leng, ha comparat la resposta dels governs davant la pandèmia les 36 setmanes següents de confirmar els 100 milions de casos de Covid-19 al món. Un dels països que no ha aparegut al rànquing és Xina, que s'ha exclòs per falta de dades, segons informa el mateix Institut.Nova Zelanda, que es troba a la primera posició, va detectar aquesta setmana els seus primers contagis des del 18 de novembre. Des de l'inici de la pandèmia ha actuat amb contundència, provocant que els casos positius fossin tan sols 2.300 i 25 morts. En segon lloc trobem Vietnam, amb 1.551 contagis i 35 morts i, en tercer lloc, Taiwan, amb 890 casos i 7 morts.Pel que fa a Espanya, és un dels països amb més incidència de coronavirus , amb un total de 2,6 milions d'infeccions, així com el tercer país amb major nombre de casos en els darrers 7 dies, amb 257.000 contagis.L'informe detalla que "cap país ha resultat ser el guanyador unànime en el període examinat", ja que la gravetat de la pandèmia ha variat a conseqüència de diversos factors: la crisi, la quantitat de la població, els nivells de desenvolupament econòmic i les diferències en els sistemes polítics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor