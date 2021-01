L'OMS troba el culpable de la tercera onada a Espanya... i no és la variant britànica

Altres notícies que et poden interessar

L'Organització Mundial de la Salut veu amb "preocupació" l'augment "significatiu" de contagis a Espanya mentre gran part d'Europa millora. "Malgrat la tendència positiva en més de la meitat de països europeus, a Espanya i Portugal hem vist un augment significatiu de contagis", ha afirmat aquest dijous la responsable d'emergències de l'OMS, Catherine Smallwood, que n'ha assenyalat les festes de Nadal com a causa més probable.L'OMS ha dit que s'està analitzant per què a l'estat espanyol s'han disparat les infeccions al gener. "Realment podria ser resultat del període de celebracions durant les vacances", ha apuntat Smallwood, que ha apuntat a aquesta direcció i no a la variant britànica, més contagiosa: "No sembla que sigui el que impulsa la transmissió", diu. L'organització ha avisat que caldrà "molt de temps i esforç" per reduir el nivell de contagis actual.Amb tot, l'OMS confia que en les pròximes setmanes comencin a disminuir els casos i, després, també les morts. Espanya està actualment entorn dels 900 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies. Mentre una trentena de països a Europa han reduït les infeccions les últimes setmanes, a l'estat espanyol continuen a l'alça.

