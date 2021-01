Barcelona va registrar més d'una queixa al dia per talls de llum el 2020

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de l'Ajuntament de Barcelona impulsa un nou servei d'assessorament a la ciutadania per presentar queixes a les companyies elèctriques pels danys i perjudicis ocasionats a causa dels talls de llum. La decisió arriba després que durant el 2020 l'OMIC rebés 580 queixes per aquest motiu.Així ho ha explicat la regidora de Consum, Montserrat Ballarín, en roda de premsa aquest dijous. Els càlculs de l'Ajuntament és que hi ha molts altres veïns afectats que no han interposat cap queixa o bé ho han fet per una altra via.Com a part del nou servei, l'Ajuntament ha habilitat una línia telefònica específica per a incidències en el subministrament elèctric (934027594) amb l'objectiu d'assessorar els veïns a l'hora de presentar reclamacions. En el cas de reclamacions col·lectives, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor requerirà a les empreses elèctriques perquè donin resposta als col·lectius i plataformes i interlocutin amb ells.El nou servei està dirigit tant a la ciutadania en general, com a persones autònomes, pimes i microempreses que hagin patit els talls de subministrament elèctric a causa de les avaries de la xarxa d’aquestes últimes setmanes.Aquestes reclamacions poden ser tant per demanar que no cobrin als usuaris les hores i dies del servei que no s’han prestat, com pel dret que l’empresa restableixi a l’usuari els danys soferts pel tall de subministrament. En el cas de consultes o reclamacions d’altres incidències que no siguin talls de subministrament per avaries

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor