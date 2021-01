ERC crearà una conselleria d'Igualtat i Feminismes si governa la Generalitat

Altres notícies que et poden interessar

ERC crearà una conselleria específica d'Igualtat i Feminismes si obté la presidència de la Generalitat a les eleccions del 14 de febrer. Segons ha pogut saber, aquesta és una de les grans novetats per al pròxim Govern que els republicans inclouen al seu programa electoral i una de les propostes estrella que llançaran just quan arrenqui la campanya. L'objectiu és consolidar un "comandament únic" amb poder d'"incidència" en totes les polítiques que s'impulsin des de la Generalitat."Elevar les polítiques d’Igualtat i Feminismes al rang de conselleria ha de servir perquè les polítiques públiques en la lluita contra la principal causa de discriminació arreu del món siguin transversals i vagin acompanyades de la dotació pressupostària necessàries", recull el programa d'ERC. La diagnosi interna del partit, encapçalada per la sectorial de feminismes, és que un dels principals problemes amb què han topat les polítiques transversals és que "finalment queden diluïdes"."Cal una consellera amb autoritat i legitimitat per incidir en totes les polítiques que es facin en nom de la Generalitat. Es tracta d'asseure el feminisme a la taula dels grans i no que es quedi amb el rang de direcció general", expliquen fonts de la candidatura que encapçala Pere Aragonès, que precisen que serà el departament que haurà de treballar "de forma més horitzontal i transversal" de tot el Govern.Fins ara, les polítiques d'igualtat i feminisme han estat una matèria dividida al Govern entre la direcció general, que penja de la conselleria d'Afers Socials -en mans d'ERC- i l'Institut Català de les Dones, que depèn de la conselleria de presidència -sota la batuta de Junts per Catalunya-. "Necessitem un lideratge únic que vetlli i centralitzi aquesta política, insisteixes des d'ERC. El principal problema amb el qual han topat fins ara és la limitada incidència que dels dos òrgans en trobar-se "les polítiques ja fetes" per haver-se de dedicar després a intentar esmenar-les.Com a exemples d'òrgans confeccionats sense perspectiva de gènere posen la CORECO (Comissió per a l'elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social) i el Procicat. "No es tracta només de tenir dones en espais de decisió, que també, necessitem expertesa i ningú ho està vetllant prou", analitzen els republicans, motiu pel qual justifiquen la importància de la seva proposta. Més encara, subratllen, en un moment en què el "fonamentalisme de la ultradreta i el racisme" estan més organitzats que mai -les enquestes apunten que Vox podria irrompre al Parlament- i la Generalitat s'ha d'"enfortir" per combatre'l.En els darrers mesos, diverses dirigents de les files republicanes s'han mostrat partidàries de la creació d'aquesta conselleria específica d'Igualtat i Feminismes, com ara l'exconsellera Dolors Bassa , l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell o al diputada d'ERC al Parlament Jenn Díaz

