Els comuns situen el pacte amb ERC i PSC com l'acord prioritari

Els comuns tenen com a prioritat un acord electoral que inclogui ERC i el PSC, i així ho manifestaran en la campanya que comença aquesta mitjanit. Els comicis no deixaran cap partit amb majoria absoluta, i els pactes seran clau per poder formar Govern després del 14-F. Les principals opcions, segons la majoria d'enquestes, són la reedició d'un pacte entre Junts i ERC, o bé un acord d'esquerres entre ERC, el PSC i els comuns. La candidatura de Jéssica Albiach prioritzarà aquesta segona opció per impulsar "el canvi" a Catalunya, la idea sobre la qual pivotarà la campanya electoral.Aquests últims dies els comuns ja han deixat clar que descarten acords amb Junts. De fet, aquesta setmana han Albiach ha carregat més d'una vegada contra la candidatura de Laura Borràs per les expressions xenòfobes d'alguns dels seus candidats. "No són casos aïllats", deia dimarts en roda de premsa. Els comuns, per tant, tanquem la porta a la proposta d'ERC d'un front ampli que inclogui des de la CUP fins al PDECat, passant per Junts. Ahir mateix ho va dir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va deixar clar que l'única alternativa passa per un tripartit entre republicans, socialistes i comuns.Colau tindrà un pes important en campanya i participara en sis actes. També hi intervindran els vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, i els ministres que té Podem a l'executiu. Iglesias serà físicament a Catalunya en dues ocasions, en l'acte central de campanya el 6 de febrer i en l'acte final, el 12 de febrer. El ministre d'Universitats, Manuel Castells, participarà en un acte online des de la seu dels comuns sobre ciència i investigació el primer dia de campanya.El 5 de gener serà la ministra d'Igualtat, Irene Montero, qui es desplaci a Catalunya per fer un acte sobre feminisme. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, serà a un acte sobre treball a Tarragona el 10 de febrer, i el titular de Consum, Alberto Garzón, serà a l'acte central de les comarques gironines, el diumenge 7 a Lloret de Mar.La campanya dels comuns ha estat dissenyada de bon principi tenint en compte la situació sanitària que viu el país. És per això que es faran sense públic, combinant actes telemàtics i presencials. Al matí es faran contactes informatius arreu del territori i a la tarda actes en format de conversa o tipus míting, però sense públic i només amb membres de la candidatura com a assistents. La qüestió sanitària, i la necessitat de reforçar a sanitat pública després de les retallades i arran de la pandèmia, serà un dels eixos de campanya.Els comuns, de fet, començaran la cursa cap al 14-F aquesta tarda en un acte a les 17h a l'Hospital Clínic de Barcelona, amb Albiach, Colau i la número 1 per Girona, Rosa Lluch, un dels noms destacats de la candidatura que té per davant el repte de recuperar la representació a les comarques gironines.En Comú Podem ha decidit posar en marxa una campanya telefònica per poder tenir un contacte més "directe" amb la gent, tenint en compte que als seus actes no hi haurà públic. Els membres d ela candidatura i un equip de 140 voluntaris faran trucades als votants perquè els puguin plantejar les seves preocupacions i necessitats. L'objectiu és fer fins a 1.000 trucades. Segons expliquen, aquesta idea està basada en la campanya electoral als Estats Units, en particular en les de Bernie Sanders i Elisabeth Warren a les primàries demòcrates.El pressupost de la campanya dels comuns és de 348.000 euros per a despeses ordinàries i 247.000 euros per a despeses de mailing. En les darreres eleccions catalanes es van gastar 484.000 euros en despeses ordinàries i 401.000 euros en mailing. Tots els recursos seran propis dels dos partits que formen la coalició i de la bestreta electoral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor