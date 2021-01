Núria Marín assegura que «mai» ha parlat amb Gerard Figueras del Consell Esportiu

Des de @JuntsxLH demanem la immediata dimissió de @nuriamarinlh i els regidors investigats del @PSCLH pel cas del #ConsellEsportiuLH.

Transparència i rendiment de comptes. No acceptem cap mena d'irregularitat, ni a la nostra ciutat, ni enlloc.#LHospitalet pic.twitter.com/Ti5yQsSqdy — Junts per l'Hospitalet🎗 (@JuntsXLH) January 28, 2021

La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, assegura que "mai" no ha parlat amb el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, en relació al Consell Esportiu de la ciutat. La jutge que investiga les presumptes irregularitats en aquest ens va justificar el bolcat del seu mòbil per les sospites que hauria maniobrat amb Figueras per tapar algunes de les proves , segons una interlocutòria justificada per les proves aportades pel denunciant i les recollides per la UDEF."Radicalment, no, mai havia parlat amb ell [Figueras] d'aquesta qüestió ni n'he parlat mai", ha asseverat aquest dijous Marín, a preguntes dels periodistes, en una resposta en què també ha recordat que va sol·licitar "públicament que volia anar a declarar el més aviat possible" i que li hauria agradat haver-ho fet ja. La jutge, però, no l'ha citada fins al 9 d'abril, junt amb bona part de la resta d'investigats en aquest cas.En relació a si veu justificat el bolcat del seu mòbil, l'alcaldessa ha declinat mullar-se: "No és un problema del que jo pensi, màxim respecte, per això em vull explicar davant l'autoritat judicial". En aquest sentit, no hi veu cap inconvenient en què es vegin els seus missatges "sempre que estigui regulat" i confia que "no es filtri cap altra informació que no tingui relació amb el Consell Esportiu".Marín ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa de presentació del nou catàleg de serveis de la Diputació als municipis, el qual és "més ampli, millor dotat econòmicament i consensuat", amb una planificació a tres anys vista. En concret, preveu una despesa de 95,4 milions (el 2020 en van ser 72), amb serveis com suport tècnic als ajuntaments, suport econòmic o la gestió directa de determinats serveis -com les beques menjador.Al seu costat, la vicepresidenta segona de la Diputació, Carmela Fortuny (Junts), ha exposat alguns detalls d'aquest catàleg de serveis i ha exposat que "algunes de les ajudes del coronavirus ja es van implementar amb mirada plurianual" durant la primavera i, per tant, es mantenen. Aquests nous serveis i els pressupostos, ha assenyalat, han de permetre avançar cap a la "recuperació i la reactivació econòmica i social".Precisament aquest mateix dijous, Junts per l'Hospitalet -sense cap regidor a la ciutat- s'ha posicionat en relació al cas Consell Esportiu reclamant la dimissió de Marín i de l'altre edil investigat, el segon tinent d'alcaldia, Cristian Alcázar. Junts és el soci de govern a la Diputació i els seus vots i els del PSC van tombar una moció d'ERC contra l'alcaldessa en un ple extraordinari, el 7 de gener.

