Una empresa de llaminadures ofereix 24 euros l'hora per provar els seus productes

L'empresa canadenca de llaminadures Candy House busca tastadors per treure al mercat nous productes. La companyia, situada a Mississauga (Ontario), ja compta amb una oferta de 3.000 llaminadures, però busca gent per provar fins a 10 productes nous que abans que surtin al mercat. Fox Business Segons explica , canal de televisió especialitzat en negocis estatunidenc, el sou serà de 24 euros per hora i els treballadors només hauran de tastar les llaminadures i redactar una breu ressenya sobre el gust, la textura i la qualitat del producte perquè pugui aparèixer posteriorment als catàlegs de Candy Funhouse.Els tastadors, però, hauran de complir uns requisits: viure als Estats Units o el Canadà, ser majors de 18 anys, tenir el títol de secundària com a mínim i no tenir cap al·lèrgia o intolerància alimentària.El termini d'inscripció finalitza el 15 de febrer i els treballadors podran tastar els productes presencialment o des de casa seva, on se'ls enviaran els productes.

