«La vampira de Barcelona», «Las Niñas» i «Sentimental», les més nominades als Gaudí

La vampira de Barcelona (Lluís Danés)L'ofrena, (Ventura Durall) (Les dues vides d'Andrés Rabadán)La dona il·legal (Ramon Térmens)Les dues nits d'ahir (Pau Cruanyes i Gerard Vidal)Las Niñas (Pilar Palomero)Sentimental (Cesc Gay)La boda de Rosa (Iciar Bollain)Adú (Salvador Calvo)Pilar Palomero (Las Niñas)Cesc Gay (Sentimental)Lluís Danés (La vampira de Barcelona)Iciar Bollain (La boda de Rosa)Pilar Palomero (Las Niñas)Cesc Gay (Sentimental)Iciar Bollain i Alicia Luna (La boda de Rosa)Nuria Giménez (My Mexican Bretzel)Anna Alarcón (L’ofrena)Andrea Fandos (Las Niñas)Nora Navas (La vampira de Barcelona)Candela Peña (La boda de Rosa)Alex Brendemühl (L'ofrena)Javier Cámara (Sentimental)Mario Casas (No matarás)

David Verdaguer (Uno para todos)



Millor actriu secundària



Verónica Echegui per (L'ofrena)



Natalia de Molina per (Las Niñas)



Bruna Cusí (La vampira de Bacelona)



Núria Prims (La vampira de Bacelona)



Millor actor secundari



Alberto San Juan (Sentimental)



Ernesto Alterio (Te quiero, imbécil)



Francesc Orella (La vampira de Barcelona)



Abdel Aziz El Mountassir (La dona il·legal)



Millor pel·lícula documental



¿Puedes oírme?' (Pedro Ballesteros)



La mami (Laura Herrero)



My mexican bretzel (Nuria Giménez)



The mystery of the pink Flamingo (Javier Polo)



Millor pel·lícula per a televisió



Èxode (Román Parrado)



El crèdit (Abel Folk i Joan Riedweg)



La fossa (Agustí Vila)



La mort de Guillem (Carlos MarquesMarcet)



Millor curtmetratge



Candela (Marc Riba i Anna Solanas)



Forastera (Lucía Aleñar)



Ni oblit ni perdó (Jordi Boquet Claramunt)



Panteres (Èrika Sánchez)



Vera (Laura Rubirola Sala)



Millor pel·lícula europea



Little Joe (Jessica Hausner)



Longa noite (Eloy Enciso Cachafeiro)



Sobre lo infinito (Roy Andersson)



Sorry we missed you (Ken Loach)