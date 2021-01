El TC admet a tràmit el recurs del PP per tombar la regulació de lloguers catalana

Més de 4.000 entitats de Catalunya donen suport a la Regulació de Lloguers. No podem permetre que cap Tribunal ens la tombi. És casa nostra



Demà a les 18h totes a plaça Sant Jaume!#LaRegulacióNoEsTocahttps://t.co/71upFgiQB0 pic.twitter.com/Oyv8wxj7id — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) January 27, 2021

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel PP contra diversos preceptes de la llei catalana que recula el preu dels lloguers. L'alt tribunal estudiarà el recurs, però fonts del Constitucional remarquen que l'admissió a tràmit no implica la suspensió de la vigència dels articles impugnats.La legislació determina que en les zones amb una manca d'oferta d'habitatge assequible, el preu el lloguer quedarà determinat en funció de l'índex de l'Agència de l'Habitatge. Els nous contractes han de continuar cenyint-se al preu de referència per metre quadrat.En cas que l'immoble hagi estat arrendat per sota del preu de referència durant els darrers cinc anys, la llei impedeix que el propietari n'apugi el lloguer. La norma, per tant, obliga els propietaris a rebaixar els preus que estan per sobre l'índex i a congelar els que s'hi situen per sota.El PP al·lega que les parts recorregudes de la norma catalana poden vulnerar el dret a la propietat privada, les competències estatals i el principi de legalitat, entre d'altres. El TC ha acordat donar trasllat al Govern, al Parlament, al govern espanyol i al Congrés i Senat perquè formulin les al·legacions que considerin oportunes.Els populars han elaborat el recurs d'inconstitucionalitat amb l'ajuda del despatx d'advocats Martínez-Echevarría & Rivera, on treballa l'exlíder de Ciutadans Albert Rivera.La llei va ser aprovada al setembre al Parlament amb els vots de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, després de treballar conjuntament la normativa amb el Sindicat de Llogaters. El sindicat ha convocat una manifestació aquest dijous a la tarda a la plaça de Sant Jaume per defensar la regulació i recorda que la normativa té el suport de més de 4.000 entitats a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor