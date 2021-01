El Govern desenvolupa una app per consultar en temps real si els col·legis electorals estan plens

Altres notícies que et poden interessar

La seguretat dels votants és el gran repte que ofereixen les eleccions del 14-F. Per fer front a aquesta situació, el Govern prepara diverses mesures. Una d'elles és la creació d'una aplicació mòbil que permetrà consultar en temps real l'aforament de cada col·legi electoral, segons ha avançat el conseller Bernat Solé a Rac1 L'app, que es podrà descarregar a tots els dispositius uns dies abans del 14 de febrer, també recordarà als usuaris les mesures de seguretat que cal seguir i a quin col·legi han d'anar a dipositar el seu vot.Solé ha assegurat que, amb l'app, els ciutadans "podran veure en quin moment hi ha una situació favorable amb menys persones al col·legi electoral" per anar a votar. Així, demana que es faci aquesta consulta "abans d'exercir el seu dret a vot".

