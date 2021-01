Barcelona, entre les ciutats més «pet-friendly» d'Europa

Barcelona és una de les ciutats més "pet-friendly" d'Europa. En concret, es troba en la sisena posició d' un rànquing elaborat per Money.co.uk , per darrere de Londres, París, Roma, Madrid i Berlín.Malgrat que Barcelona té algunes deficiències, com per exemple el nombre de veterinaris, zones verdes per passejar i restaurants on admetin mascotes, la puntuació queda anivellada gràcies a les bones temperatures i a la quantitat de botigues d'animals.A més, si ens referim a la quantitat de guarderies d'animals, Barcelona puja a la tercera posició, amb un total de 97 guarderies perquè les mascotes puguin fer exercici i socialitzar mentre els propietaris estan ocupats. Londres, la primera ciutat del rànquing, en té 172.La creació del rànquing ha consistit a extreure una puntuació arran del nombre de veterinaris, botigues per animals, parcs per passejar, habitatges i restaurants on s'admetin mascotes i la temperatura mitjana de la ciutat, entre d'altres.L'estudi també ha revelat quines són les mascotes més populars a cada país. Pel que fa a Espanya, és una ciutat de gossos -amb 4,7 milions-, només per darrere de Polònia -amb 7,3 milions-. Països com França o Anglaterra són més de peixos; Rússia i Alemanya, de gats; i Itàlia i Bèlgica, d'ocells.D'altra banda, la investigació també ha afirmat que caminar regularment o jugar amb mascotes pot disminuir la pressió arterial, els nivells de colesterol i els nivells de triglicèrids.

